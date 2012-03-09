اختصاص مساحت هزار هکتاری برای درختکاری در کهریزک

حسین عبیری گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:امروز همزمان با پنجمین روزاز هفته منابع طبیعی که با عنوان آموزه های دینی، اوقاف و مشارکتهای مردمی نامگذاری شده است سازمانهای مردم نهاد با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان تهران و سازمان مدیریت پسماند اقدام به درختکاری در محوطه نزدیک به سایت دفن زباله در کهریزک کردند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت زیست محیطی منطقه کهریزک بسیار وخیم است افزود: درختکاری در محوطه هزار هکتاری مجاور سایت 500 هکتاری دفن زباله کهریزک می تواند در بهبود این شرایط بسیار تأثیرگذار باشد.

عبیری اظهار داشت:امروزحدود 500 نفر ازدوستداران محیط زیست برای درختکاری در کهریزک شرکت کردند ودر مساحتی حدود 10 هکتار80 هزار اصله نهال کاشته شد

این فعال محیط زیست تصریح کرد: در کنار این درختکاری پردازش سلولهای دفن زباله و راه اندازی کارخانه زباله سوز وضعیت بهتری را در آینده برای کهریزک ترسیم می کند.

به گفته وی، تنها کاشت نهال در مناطق مختلف مهم نیست بلکه رسیدگی به این نهالها در سالهای بعد اهمیت بیشتری دارد که البته در برخی مناطق مانند تلوکه در سال 78 درختکاری شده به دلیل رسیدگی خوب، فضای سبز بسیار مناسبی ایجاد شده است.

