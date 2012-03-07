غلامعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر در سال جاری بسیار خوب و شتابان بوده و انتظار داریم در سال آینده نیز این روند تداوم داشته باشد.



وی افزود: در سال جاری در امر آموزش نیروهای رسمی و پیمانکاران به موفقیت بسیار خوبی رسیدیم و امیدوار هستیم به نتایج مورد نظر نیز برسیم.



مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از انجام 16 هزار نفر ساعت آموزش در شرکت گاز استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در سال جاری بالغ بر 16 هزار نفر ساعت آموزش در این شرکت برگزار شده است.



حسینی از اجرای 39 دوره آموزش تخصصی در شرکت گاز بوشهر خبر داد و تصریح کرد: این میزان ساعات آموزشی در قالب 39 دوره، به پرسنل ارائه شد.



این مسئول گفت: این دوره‌ها شامل ایمنی و آتش‌نشانی ادواری، مبانی فروش و خدمات مشترکان، امداد و فوریتهای پزشکی، حفاظت گفتار، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، ارگونومی صنعتی و ... است.



حسینی افزود: خوشبختانه مبحث آموزش در شرکت گاز استان بوشهر به گونه‌ای جدی در دستور کار قرار گرفته و همواره جزو یکی از اولویتهای کاری بسیار مهم بوده است.



وی گفت: در سال جاری واحد آموزش این شرکت موفق به کسب مقام دوم در میان دستگاه‌های اجرایی استان شد که این امر نشان از اهمیت و اهتمام جدی در مقوله آموزش دارد.



مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر یادآورشد: امید است در سال آینده نیز با استعانت از پروردگار متعال و با پیروی از استانداردهای متعارف آموزشی و نیز یک برنامه‌ریزی مدون علاوه بر استمرار موفقیتهای حاصله، دوره‌های آموزشی بیشتر و متنوع‌تری برگزار شود.