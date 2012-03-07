6.5 میلیارد ریال برای تجهیزات درمانگاه پیامبر اکرم (ص) گرگان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این درمانگاه یک درمانگاه درجه یک بوده که برای خدمت به مردم استان احداث شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان اظهار داشت: این درمانگاه برای پذیرش بیماران آماده شده و از هفته آینده برای ویزیت آماده است.

وی عنوان کرد: همجواری این درمانگاه با داروخانه هلال احمر از دیگر مزیتهای آن است و اعضای هیئت علمی دانشگاه عضو هیئت مدیره آن هستند.

اکبری یادآورشد: این درمانگاه 15 رشته تخصصی و فوق تخصصی دارد واز نظر تجهیزات از پیشرفته ترین تجهیزات برخوردار است.

مدیرعامل هلال احمر گلستان بیان داشت: این درماگاه شامل دندانپزشکی، سی تی اسکن، رادیولوژی، زنان و زایمان، قلب و ... است.