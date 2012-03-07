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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

اکبری:

6.5 میلیارد ریال برای تجهیزات درمانگاه پیامبر اکرم (ص) گرگان هزینه شد

6.5 میلیارد ریال برای تجهیزات درمانگاه پیامبر اکرم (ص) گرگان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: تاکنون شش میلیارد و 500 میلیون ریال برای تجهیزات و امکانات درمانگاه پیامبر اکرم (ص) گرگان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این درمانگاه یک درمانگاه درجه یک بوده که برای خدمت به مردم استان احداث شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان اظهار داشت: این درمانگاه برای پذیرش بیماران آماده شده و از هفته آینده برای ویزیت آماده است.

وی عنوان کرد: همجواری این درمانگاه با داروخانه هلال احمر از دیگر مزیتهای آن است و اعضای هیئت علمی دانشگاه عضو هیئت مدیره آن هستند.

اکبری یادآورشد: این درمانگاه 15 رشته تخصصی و فوق تخصصی دارد واز نظر تجهیزات از پیشرفته ترین تجهیزات برخوردار است.

مدیرعامل هلال احمر گلستان بیان داشت: این درماگاه شامل دندانپزشکی، سی تی اسکن، رادیولوژی، زنان و زایمان، قلب و ... است.

کد مطلب 1554559

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