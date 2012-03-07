به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‎های والیبال سایپا البرز و شهرداری ارومیه در مرحله نیمه نهایی رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز در سالن غدیر ارومیه برگزار شد که طی آن بازیکنان تیم سایپا در سه گیم متوالی موفق به شکست حریف خود شدند.

شاگردان فرهاد نفرزاده که یکشنبه گذشته در دیدار رفت برابر شهرداری ارومیه نیز صاحب برتری 3 بر 2 شده بودند با کسب پیروزی در دیدار امشب به عنوان نخستین تیم راهی فینال مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور در سال جاری شدند.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در مرحله برگشت میان دو تیم پیکان و کاله آمل در خانه والیبال تهران در جریان است.