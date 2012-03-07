به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیمهای والیبال سایپا البرز و شهرداری ارومیه در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور امروز در سالن غدیر ارومیه برگزار شد که طی آن بازیکنان تیم سایپا در سه گیم متوالی موفق به شکست حریف خود شدند.
شاگردان فرهاد نفرزاده که یکشنبه گذشته در دیدار رفت برابر شهرداری ارومیه نیز صاحب برتری 3 بر 2 شده بودند با کسب پیروزی در دیدار امشب به عنوان نخستین تیم راهی فینال مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور در سال جاری شدند.
دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور در مرحله برگشت میان دو تیم پیکان و کاله آمل در خانه والیبال تهران در جریان است.
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