همايش شعر انقلاب با حضور گرمارودي ، كاكايي و طهماسبي

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين همايش شعر كه به انگيزه ي گراميداشت حماسه ي پيروزي انقلاب اسلامي در فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود ، علي موسوي گرما رودي ، قادر طهماسبي ( فريد ) ، عبدالجبار كاكايي و ساير شاعران معاصر حضور مي يابند .

اين همايش ، بيست و يكم بهمن ماه از ساعت 16 الي 18 در تالار مبارك اين فرهنگسرا برگزار مي شود .