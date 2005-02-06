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۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۰۶

21 بهمن برگزار مي شود :

همايش شعر انقلاب با حضور گرمارودي ، كاكايي و طهماسبي

همايش بزرگ شعر انقلاب ، روز بيست و يكم بهمن ماه در تهران برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين همايش شعر كه به انگيزه ي گراميداشت حماسه ي پيروزي انقلاب اسلامي در فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود ، علي موسوي گرما رودي ، قادر طهماسبي ( فريد ) ، عبدالجبار كاكايي و ساير شاعران معاصر حضور مي يابند .  
اين همايش ، بيست و يكم بهمن ماه  از ساعت 16 الي 18 در تالار مبارك اين فرهنگسرا برگزار مي شود .

کد مطلب 155457

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