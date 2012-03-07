بیست و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در دانشگاه بیرجند برگزار شد

احمد لامعی عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در این دوره از مسابقات حدود 200 نفر از دانشجویان در دو بخش شفاهی و کتبی با یکدیگر به رقابت پرداخته و نتایج تاهفته آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: بخش شفاهی این مسابقات شامل تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، حفظ پنج جزء، حفظ قرآن، مدیحه سرایی سخنرانی و دکلمه می شود و در بخش کتبی دانشجویان در رشته مفاهیم، قرآن شناسی و دیدگاه و سیره معصومین شرکت داشتند.

معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند تصریح کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های این دوره از مسابقات در مقایسه با سایر دوره ها اضافه شدن بخش پژوهشی و هنری به مسابقه بود که با استقبال پرشور دانشجویان مواجه شد.

لامعی ادامه داد: مسابقات منطقه ای قرآن کریم نیز به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد و حدود 22 دانشگاه در این دوره از مسابقات شرکت خواهند داشت.

وی یادآورشد :در این دوره از مسابقات استقبال دانشجویی در مقایسه با دوره های قبل چشمگیر بوده و این موضوع کمک قابل ملاحظه ای به نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در دانشگاه می کند.