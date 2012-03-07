کارگران و واحدهای نمونه استان البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه فهمیده در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال و برنامه ریزی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگران، کارفرمایان و واحدهای نمونه استان البرز تجلیل شدند.



وی گفت: طبق ماده 149 قانون کار، هر ساله برای تشویق و ترغیب کارگران و کارفرمایان و کارخانجات تولیدی نمونه طی مراسمی از این گروه ها تجلیل به عمل می آید.



رئیس اداره امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود: امروز نیز چهار گروه کار، پنج کارگر و سه واحد نمونه استان البرز تجلیل می شوند.



وی تاکید کرد: فرم ثبت مشخصات واحدهای تولیدی برای تشخیص کارگران و کارفرماهای نمونه در مرداد سال جاری بین واحدهای تولیدی توزیع شد که برخی از واحدها این فرم را تکمیل نکردند از این واحدها تقاضا دارم که برای پر کردن این فرم ها به اداره کل مراجعه کنند.



رئیس اداره امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز اظهار داشت: کارگران، کارفرمایان و واحدهای نمونه در سه سطح مقدماتی، استانی و کشوری مورد تجلیل قرار می گیرند.