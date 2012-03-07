بازدید دو هزار نفر از جاذبه های خراسان جنوبی/ برگزاری همایش پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر دوهزار نفر از جاذبه های تاریخی استان دیدن کردند.

مرتضی عربی اظهار داشت: از ابتدای فرودین تا پایان بهمن ماه سال جاری 74 تور داخلی در استان برگزار شد که طی آن دو هزار و 70 نفر از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان دیدن کردند.

وی افزود: با توجه به وجود مناطق طبیعی وسیع با پوشش گیاهی متنوع و زیستگاه های حیات وحش منحصر به فرد در این خطه و در جهت ارائه خدمات به مسافران و گردشگران، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان با همکاری این معاونت تورهای بیرجند گردی و استان گردی متنوعی برگزار کرد.

عربی یادآور شد: از ابتدای سال جاری 25 تور ورودی با حضور هزار و 116 مسافر و 97 تور خروجی با حضور دو هزار و 24 مسافر نیز برگزار شده است.

صنعتگران فعال صنایع دستی شهرستان قاینات بیمه می شوند

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قاینات با همکاری تامین اجتماعی این شهرستان، صنعتگران فعال صنایع دستی و هنرهای سنتی را که واجد شرایط لازم باشند، بیمه می کند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی قاین گفت: صنعتگران با پرداخت مبلغ ناچیزی می توانند بیمه شده و از مزایای آن بهره مند شوند.

علی صرافیان افزود: متقاضیان باید دارای شرایطی همچون داشتن گواهینامه های تطبیقی مهارت فنی از فنی و حرفه ای، کارت شناسایی صنعتگری از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالیت و تولید اقلام صنایع دستی باشد.

وی گفت: متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05625226720 اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاینات تماس حاصل کنند.

بقاع متبرکه بهترین جایگاه برای تربیت اسلامی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی بقاع متبرکه را بهترین جایگاه برای تربیت اسلامی عنوان کرد.

حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی اظهار داشت: نفس انسان در آغاز آفرینش سالم، صاف و بی ‌آلایش است و تحت هر نوع تعلیم و تربیتی که قرار گیرد به همان سرشت در می‌ آید.

وی با اشاره به اینکه اگر تعلیم و تربیت فرد بر اساس فطرت پاک و استعدادهای درونی انسان باشد، انسانی پاک، وارسته و با اخلاق دینی پرورش می ‌یابد، تصریح کرد: اگر تربیت شخص بر فساد اخلاقی و معیارهای غیر الهی مبتنی باشد وی به فردی فاسد و بی ایمان تبدیل می ‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: در بین مکتب‌ های مختلف تربیتی که روش‌های متفاوتی از شیوه‌های تربیتی ارائه می‌ کنند دین مبین اسلام، روش خاصی را در راستای تربیت انسانها ارائه می‌ کند.

گرایلی ادامه داد: در این روش که در قرآن و احادیث نیز بیان شده سعی می‌شود با آگاه ساختن افراد از خود و جهان اطراف به تربیت همه جنبه شخصیت آنها پرداخته شود و جامعه بر اساس برادری و برابری به وجود آید.

وی تصریح کرد: در کشور دین ‌مدار ایران مسئله تربیت از دیرباز مورد توجه مردم و متفکران بوده و از سوی آنها مورد اهتمام و تاکید قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در تربیت اسلامی هدف‌ها الهی است، تاکید کرد: بسیاری از رفتارهای اسلامی از طریق همانندسازی با رفتار معلم در وجود دانش‌آموزان شکل می ‌گیرد.

گرایلی اضافه کرد: فضای آموزشی باید نیز امکان اجرای برنامه‌های تربیت اسلامی را فراهم کند و هم روحیه دینی را در دانش‌ آموزان تقویت کند.

وی بیان کرد: تربیت اسلامی آن است که کلید برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها طبق دستورهای دین مبین اسلام انجام گیرد که محصول چنینی تربیتی انسان الهی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی تاکید کرد: انسان الهی، خداوند را در همه حالات بر کارهای خود ناظر و حاضر می ‌بیند و سعی می ‌کند از صراط مستقیم منحرف نشود.

همایش منطقه ای پدافند غیرعامل در خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری همایش منطقه ‌ای پدافند غیرعامل در این استان خبر داد و گفت: فراخوان ارسال مقالات برای این همایش از دی‌ ماه امسال آغاز شده است.

محمد مطهری فر زمان برگزاری همایش منطقه ای پدافند غیرعامل در خراسان جنوبی را اردیبهشت ‌ماه سال آینده عنوان کرد.

دبیر کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی اولین همایش پدافند غیر عامل خراسان جنوبی افزود: این همایش بارویکرد امنیت پایدار و با هدف ارتقای فرهنگ پدافند غیرعامل در سطح جامعه و آشنایی هر چه بهتر و بیشتر مردم برگزار می شود.

وی ضمن مهم برشمردن توجه پدافند غیر عامل اضافه کرد: همایش منطقه ای پدافند غیرعامل خراسان جنوبی می کوشد ضمن ارائه و مستندسازی دستاوردهای پژوهشی در حوزه پدافند غیرعامل با ایجاد فضای مناسب، تعامل بین صاحبنظران و اندیشمندان را فراهم آورد و با ارتقای دانش و مهارت شرکت کنندگان، نقش و جایگاه پدافند غیرعامل به خصوص در بحث امنیت پایدار را بهبود بخشد.

وی عنوان کرد: این همایش در بخشهای مقالات علمی، عکس و بخش ویژه شامل پوستر، طرح فیلم کوتاه و طرح نمایش رادیویی برگزار خواهد شد.

وی هدف اصلی برگزاری این همایش را ایجاد بسترهای پدافند غیرعامل در منطقه شرق کشور عنوان کرد و افزود: برای برگزاری این همایش تاکنون کمیته‌ های علمی، فرهنگی و اجرایی تشکیل شده است.

مطهری فر اضافه کرد: استانداری، ارتش و نیروی انتظامی به عنوان کمیته پشتیبانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی و دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه بیرجند در کمیته علمی مشارکت خواهند داشت.

دبیر کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی اولین همایش پدافند غیر عامل خراسان جنوبی گفت: علاقمندان برای شرکت در همایش و چگونگی ارسال آثار می توانند به نشانی اینترنتی www.pdc4-sk.irمراجعه کنند.