حجت‌الاسلام دقاق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تجمع از سوی طلاب بحرینی مقیم قم و با حضور شخصیتهای برجسته در حسینیه بحرینیها فردا پنجشنبه در قم برگزار خواهد شد.



وی سخنرانی یکی از فضلای بحرینی، شعرخوانی در محکومیت کشتار مردم مظلوم بحرین را از دیگر برنامه های این همایش برشمرد.



مدیر حوزه علمیه بحرینی‌‌ها در قم اضافه کرد: فیلم سینمایی نیز درباره انقلاب مردم بحرین نمایش داده خواهد شد.



دقاق همچنین از تهیه اطلاعیه‌ ای در حمایت از شیخ عیسی قاسم و مردم مظلوم بحرین خبر داد و بیان داشت: این اطلاعیه در مراسم قرائت می‌شود.



وی با اشاره به جنایات آل خلیفه و سکوت مجامع غربی مدعی مدافع حقوق بشر اظهار داشت: مردم بحرین دست از قیام خود نکشیده و همچنان روزانه دست به تجمع می زنند اما آل خلیفه مردم شهرها و روستاها را با انواع وسیله ها شکنجه می کنند.

