عارف غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قوانین مندرج در قانون اساسی و همچنین با تاکید بر توصیه های دین اسلام اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود در قانون اساسی و همچنین تاکیدات دین مبین اسلام در ارتباط با همکاری و همیاری شوراها و دهیاریها، این نهادها موظف به همکاری در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی هستند.



وی تاکید کرد: حفظ منابع موجود با همکاری دستگاه قضایی و مشارکت فعال همه دستگاههای مرتبط امکانپذیر است و در صورت اجرای وظایف محوله و قانونی، این منابع طبیعی حفظ و نگهداری می شود.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کرج تصریح کرد: منابع طبیعی متعلق به همه مردم و سرمایه ای ملی است که حفظ و نگهداری آن فقط در حیطه وظایف این اداره نیست بلکه مشارکت فعال همه نهادهای مسئول را می طلبد.



غلامی حفظ منابع طبیعی موجود را مهمترین اولویت مسئولان دانست و تصریح کرد: آنچه که بیش از هر امر دیگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد حفظ منابع طبیعی موجود و حراست از آن است.



وی افزود: استراتژی اولیه برای حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز داشتن شناختی از وضع موجود است که متاسفانه در کشور ما در حد شناخت ظواهر بیشتر پیش نرفته‌ایم و لازم است در این زمینه کارهای مطالعاتی جدی صورت بگیرد.



غلامی یادآور شد: با توجه به گسترش ماشین آلات و آلودگی هوا بهترین راهکار حفظ و توسعه منابع طبیعی است.