تصاویری از محصولات مهمترین رویداد فناوری/ تبلت ضدآب و ماوس انگشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه سبیت، بزرگترین رویداد دنیای محصولات رایانه ای همانند سالهای گذشته از 6 مارس کار خود را در شهر هانفور آلمان آغاز کرد.

در این دوره از نمایشگاه سبیت بیش از 4 هزار و 200 ارائه دهنده از 70 کشور در فضایی به وسعت 450 هزار متر مربع شرکت کرده اند.

براساس گزارش PhysOrg ، در سبیت 2012 شرکتهای فناوری به معرفی گجتهای مختلفی پرداخته اند که از جنبه کاربردی و سرگرمی از اهمیت بالایی برخوردارند.

این روبات گفت که قادر است روی ویترینی در نمایشگاه سبیت آشپزی کند

یک تبلت ضدآب محصول شرکت فوجیستو داخل یک آکواریم کوچک ماهی افتاده است

شرکت "آسمن" نوعی محافظ "آی- فن" را ساخته است که مجهز به پروژکتور است

یک غرفه در سبیت 2012 روکشهای ضد آبی را برای "آی- فن" عرضه کرده است

مفاصل روباتی که موسسه فناوری کارلسرو توسعه داده است

یک هواپیمای کنترل از راه دور چهار ملخ که به یک دوربین تجهیز شده است

یک بازدیدکننده مشغول استفاده از نمایشگر لمسی برای امتحان نرم افزارهای ابرهای محاسباتی است