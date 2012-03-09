  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

گزارش فناوری تصویری/

تصاویری از محصولات مهمترین رویداد فناوری/ تبلت ضدآب و ماوس انگشتی

تصاویری از محصولات مهمترین رویداد فناوری/ تبلت ضدآب و ماوس انگشتی

تبلتهای ضد آب، ماوس انگشتی و روبات آشپز از جمله گجتهایی هستند که در نمایشگاه بین المللی سبیت 2012 یعنی یکی از بزرگترین رویدادهای دنیای فناوری به معرض دید گذاشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه سبیت، بزرگترین رویداد دنیای محصولات رایانه ای همانند سالهای گذشته از 6 مارس کار خود را در شهر هانفور آلمان آغاز کرد.

در این دوره از نمایشگاه سبیت بیش از 4 هزار و 200 ارائه دهنده از 70 کشور در فضایی به وسعت 450 هزار متر مربع شرکت کرده اند.

براساس گزارش PhysOrg ، در سبیت 2012  شرکتهای فناوری به معرفی گجتهای مختلفی پرداخته اند که از جنبه کاربردی و سرگرمی از اهمیت بالایی برخوردارند.

این روبات گفت که قادر است روی ویترینی در نمایشگاه سبیت آشپزی کند
 
 
یک تبلت ضدآب محصول شرکت فوجیستو داخل یک آکواریم کوچک ماهی افتاده است
 
 
شرکت "آسمن" نوعی محافظ "آی- فن" را ساخته است که مجهز به پروژکتور است
 
 
یک غرفه در سبیت 2012 روکشهای ضد آبی را برای "آی- فن" عرضه کرده است
 
 
مفاصل روباتی که موسسه فناوری کارلسرو توسعه داده است
 
 
یک هواپیمای کنترل از راه دور چهار ملخ که به یک دوربین تجهیز شده است
 
 
یک بازدیدکننده مشغول استفاده از نمایشگر لمسی برای امتحان نرم افزارهای ابرهای محاسباتی است
 
 
شرکت Neo Reflection کره جنوبی از یک ماوس انگشتی رونمایی کرد. این دستگاه کوچک که همانند انگشتدانه است می تواند رایانه را از فاصله 10 متری کنترل کند
کد مطلب 1554592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها