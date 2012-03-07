به گزارش خبرنگار مهر، علی حمیدی ظهر چهارشنبه در کارگروه مدیریت پسماند استان عنوان کرد: مطابق سیاستهای سازمان مبنی بر کاهش آلودگی هوا امسال با انجام برنامه های جدید میزان کاهش آلودگی محیط در استان چشمگیر بوده است.

وی با بیان اینکه امسال در 11جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان 45 مصوبه، تصویب شده، تصریح کرد: در آخرین مکانیابی دفن زباله شهری پارس آباد، مشگین شهر و خلخال و الزام در انتقال پسماند شهری به نقطه مورد نظر مطابق با استاندارد های زیست محیطی ازمهمترین اقدامات کاری و کارگروهی بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل برگزاری کارگاه آموزشی پایش آنلاین، پیگیری و تصویب طرح تولید برق اززباله به نام شرکت نیرو بازیافت آرتاویل، پیگیری و به سرانجام رساندن مدیریت پسماند بیمارستانی در بیش از 80 درصد از بیمارستانهای استان و بررسی و تصویب طرح مطالعاتی جامع مدیریت پسماند شهرستان اردبیل از دیگر اقدامات این کار گروه در سالجاری برشمرد.

در ادامه این جلسه مقرر شد، کمیته های کاری در حوزه های مختلف مدیریت پسماند تشکیل و اقدامات اجرایی صورت گرفته در کارگروه استانی مطرح شود.