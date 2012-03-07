آمادگی برای اسکان نوروزی 40 هزار زائر کریمه اهل بیت(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم از آمادگی این اداره برای پذیرش و اسکان 40 هزار نفر از زائران کریمه اهل بیت(س) در ایام نوروز خبر داد.



حمیدرضا سوری با اشاره به تجهیز قریب به 400 واحد آموزشی اظهار داشت: برای اسکان 40 هزار نفر از زائران فرهنگی و غیر فرهنگی کریمه اهل بیت(س) آمادگی کامل داریم.



وی بیان داشت: تعداد 99 مدرسه در ناحیه یک، 98 مدرسه در ناحیه دو، 100 مدرسه در ناحیه سه و 100 مدرسه در ناحیه چهار آمادگی اسکان زائران و مسافران نوروزی را در قم دارند.



9 پایگاه پذیرش حضوری در قم پذیرای مسافران نوروزی است



معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قم با اشاره برگزاری دوره های توجیحی برای 500 نفر از مدیران و سریداران مدارس عنوان کرد: 9 پایگاه پذیرش حضوری در استان تعریف شده که پذیرای مسافران نوروزی هستند.



وی یادآور شد: ستاد اسکان شماره یک در خیابان ساحلی، شماره دو در میدان سعیدی، شماره سه در میدان آزادگان بلوار شهید عابدی و شماره چهار و پنج در میدان روح الله و مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان در خیابان ساحلی قرار دارد.



سوری افزود: همچنین خوابگاه آموزشکده فنی پسران در خیابان ساحلی، مرکز تربیت معلم آیت الله طالقانی بعد از دانشگاه قم بلوار شهرک مهدیه، مرکز تربیت معلم حضرت معصومه(س) واقع در 45 متری صدوق انتهای 20 متری فجر از جمله دیگر پایگاه های پذیرش اسکان نوروزی هستند.



22 تا 28 اسفندماه زمان ثبت نام اینترنتی پذیرش مسافران



وی در ادامه ابراز داشت: فرهنگیان متقاضی اسکان همچنین می توانند از بیست و دوم تا بیست و هشت اسفند ماه با مراجعه به سایت آموزش و پرورش نسبت به ثب نام اینترنتی و پذیرش اقدام کنند.



معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: نصب بنرهای راهنما برای تسهیل مراجعه زائران به پایگاه های پذیرش و محل اسکان، تهیه بسته های فرهنگی با همکاری نهادهای فرهنگی استان و تهیه فیش تبرک مهمانسرای حرم حضرت معصومه (س) برای زائران نوروزی از جمله برنامه های دیگر اداره آموزش و پرورش استان در ایام نوروز است.



وی در پایان با اشاره به اینکه طرح اسکان تا 12 فروردین سال نو ادامه دارد، افزود: بیشتر مدارسی که محل اسکان هستند با امکاناتی مانند یخچال، تلویزیون، حمام، فرش، موکت و پتو تجهیز شده و بعضی مدارس دیگر نیز تلویزیون و یخچال مشترک دارند.



غرس یک اصله درخت توسط تولیت آستانه مقدسه قم



همزمان با هفته منابع طبیعی تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) یک اصله نهال زیتون را غرس کرد.

حجت الاسلام سید محمد سعیدی با حضور معاونان و مسئولان آستانه مقدسه کریمه اهل بیت(س) یک اصله نهال زیتون را در محل در دست احداث فضای سبز ساختمان اداری آستانه مقدسه غرس کرد.



وی در این مراسم طی سخنانی ابراز داشت: توجه به درخت و فضای سبز در زندگی و سلامت انسان از اهمیت بالایی برخوردار و یک ضرورت است.



فضای سبز موجب نشاط جسمی و آرامش روح انسان است



تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) تاکید کرد: سلامت روح مبتنی بر سلامت جسم و فضای سبز و با طراوت موجب نشاط جسمی و آرامش روح انسان است.



سعیدی یادآور شد: باید به فکر مزرعه آخرت خویش نیز باشیم و با کاشت درخت تقوا، عمل به واجبات و ترک محرمات خانه آخرت را سرسبز کنیم.



بر پایه این گزارش، همچنین حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی نژاد، نایب التولیت آستانه کریمه اهل بیت (س) نیز در این مراسم نسبت به کاشت یک اصله نهال کاج اقدام کرد.