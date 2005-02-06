سعيد ابوطالب: شرايط تكنيكي فيلم ها بهتر شده است

سعيد ابوطالب، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار تلويزيوني " مهر " راجع به ارزيابي خود درباره كيفيت و كميت فيلم هايي كه امسال در جشنواره حضور دارند، گفت: هنوز براي اعلام نظر قطعي درباره جشنواره امسال و وضعيت آثار زود است. چون ما به نيمه جشنواره رسيده ايم و بايد همه فيلم ها را به تماشا نشست. اما به طور كلي اين را مي توانم بگويم كه از نظر من اتفاق خوبي كه امسال در عرصه سينماي ايران به وجود آمده است، افزايش سطح كمي آثار است. البته در كنار اين افزايش تعداد آثار، بحث از افزايش كيفيت فيلم ها نيز در ميان است كه اين مطلب را به خاطر خوش ساخت بودن برخي از فيلم ها و استفاده از تكنيك هاي جديد فيلمسازي مي توان دريافت. حضور بازيگران جواني كه ستاره نيست و چهره شناخته شده اي ندارند، اما نقش خود را خوب ايفا مي كنند، از ديگر ويژگي هاي جشنواره امسال به حساب مي آيد.

وي خاطر نشان كرد: يكي از فيلم هايي كه من در جشنواره امسال ديدم و نظرم را به خود جلب كرد، فيلم سينمايي " بشارت منجي " بود كه كار فاخري به شمار مي رفت. غير از اين فيلم بيشتر آثاري كه جشنواره به نمايش در مي آيد از مضموني اجتماعي برخوردار است و بازتابي از مسايل و موضوع هاي جاري جامعه به شمار مي رود. اين مساله را مي توان به فال نيك گرفت. چون اين رويكرد سينماگران به مفهوم آشتي دوباره سينماگران با فضاي جامعه است كه در سال هاي گذشته از آن دوري كرده بودند. در سال گذشته تمايل فيلمسازان به سمت توليد فيلم هاي جشنواره اي تمايل داشت و نسبت به عامه مردم بي توجهي نشان مي دادند.



ابوطالب درباره اينكه به نظر مي رسد مضمون بيشتر فيلم هاي سينمايي امسال به سمت انعكاس بحران اخلاقي و روابط نامشروع در جامعه سوق يافته است، اظهار نظر كرد: سينماگر نبايد دنبال روي جريان هاي اجتماع باشد. زيرا هر چند هنر آيينه وضعيت اجتماعي به شمار مي رود، اما بايد از تعهد هم برخوردار باشد و به رسالت اصلي هنر در ارتقا انديشه توجه داشته باشد. نشان دادن جامعه در سياهي و تباهي بي آنكه روزنه اميدي وجود داشته باشد، سينما را از بعد اجتماعي و فرهنگي آن دور مي كند. تصوير كلي سينما از جامعه بايد معدلي از اتفاقات و جايگاه آن باشد. اينكه جامعه به يك سو برود و سينما به سوي ديگري برود، نمي تواند مناسب شان سينما و پاسخگوي نياز جامعه باشد. بلكه اين دو عنصر بايد همزمان با هم پيشرفت كند. در اين ميان استفاده از انديشه هاي خداشناسي، اسلام و انقلاب مي تواند بسيار راهگشا باشد و ما را به سمت داشتن سينمايي متعالي رهنمون شود. در اين ميان من نظر هنرمندان را به استفاده از تعبيرهايي كه حضرت امام (ره) از هنر داشتند و در آن بر مساله عدالت و شرافت و فرهنگ تاكيد فرموده اند، جلب مي كنم.

اين فيلمساز در ادامه سخنان خود تاكيد نمود: در اين شرايط برخي معتقدند كه بايد سينما تعطيل شود. در حالي كه بايد به تقويت سينما پرداخت تا بتواند به سطح سينماي مطلوبي دست يابد كه مناسب شان انقلاب و اسلام باشد. البته هر چند كه تا مطلوب فاصله زيادي داريم اما نشانه هاي روشني از حركت سينماگران كشور به سمت سينماي متعالي و هنر انديشه ورز وجود دارد. اما بايد به اين مساله توجه داشت كه بايد از اين سينما حمايت كرد و هميشه رشد را در فيزيك و ظاهر ندانست. بلكه بايد جريان هاي سينمايي را از نظر مضمون و ساختار بررسي كرد.

وي به ارايه تعريفي از توسعه فرهنگي پرداخت و توضيح داد: اشتباهي كه طي چند سال اخير در مورد تعريف از توسعه فرهنگي رخ داده اين است كه افزايش سينماها يا به عبارتي ساختمان ها، ابزار و امكانات سينما را بخشي از توسعه سينمايي مي دانند. در حالي كه اين مساله به توسعه كمي مربوط مي شود. توسعه فرهنگي يعني تعميق باور و ارزشهايي كه در اعتقادات ديني و بطن جامعه وجود دارد و توسعه سينما هم بايد به عمق بخشيدن در همين راستا باشد. به عبارت ديگر، سينما بايد به تبيين مسايلي بپردازد كه دستيابي به خوب زيستن را به مخاطب بياموزد.

اين عضو كميسيون فرهنگي يادآور شد: برخي از فيلمسازان ما در پي كسب الگوهاي سينماي غرب هستند. به همين خاطر ما امسال هم فيلم هاي خوش ساخت با استفاده از تكنيك قابل توجه و تدوين خوب را شاهد بوديم. اما تعريفي كه از هر اسلامي ارايه مي شود در اين آثار به چشم نمي خورد و نزديكي با هنر متعالي ندارند. هر چند كه اين نوع سينما مناسب انقلابي نيست كه فرهنگ در تمامي ابعاد آن نفوذ كرده است و با مطلوب فاصله زيادي دارد، بايد در راه غني تر كردن اين سينما كوشيد تا فضايي ايجاد نشود كه از عده اي با سوء استفاده از آن بتوانند نام خود را پرآوازه كنند.