ثبت نام مدارس تیزهوشان اردبیل از 20 اسفند شروع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی درسی مدارس اردبیل با اشاره به پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان با آزمون ورودی افزود: ثبت نام برای آزمونهای ورودی از 20 اسفند تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد یافت.

وی برگزاری آزمون این مدارس را در تیرماه سال 91 عنوان کرد و یادآورشد: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی برای راهنمایی، دبیرستان و هنرستان با یک آزمون راس ساعت 9 صبح دوم تیرماه سال 91 همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به آغاز پایه ششم ابتدایی از سال تحصیلی 92-91 اضافه کرد: آزمون ورودی دوره راهنمایی به دلیل اینکه از سال تحصیلی آینده پایه اول راهنمایی نخواهد بود، برای پایه دوم راهنمایی و از کتابهای اول راهنمایی برگزاری می شود.

ایجاد هشت مدرسه نمونه دولتی در اردبیل

وی همچنین با اشاره به افزایش تعداد مدارس استعدادهای درخشان در اردبیل تصریح کرد: با مجوز از وزارت آموزش و پرورش هشت باب مدرسه نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 92-91 به هشت مدرسه قبلی اضافه می شود.

محمودزاده ظرفیت ورودی هر یک از مدارسی را که در سال تحصیلی آینده ایجاد می شود، 90 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد در مدارس قبلی 60 دانش آموز بود اما در مدارس جدید الاحداث ظرفیت 30 نفری به این رقم اضافه شده است.

وی همچنین از افزایش هفت باب مدرسه نمونه دولتی در سال تحصیلی 92-91 خبر داد و تاکید کرد: چهار مدرسه نمونه دولتی به تعداد مدارس مقطع راهنمایی و سه باب به مقطع دبیرستان اضافه می شود و با این افزایش تعداد مدارس نمونه دولتی از 18 باب به 25 باب افزایش می یابد.

ششم ابتدایی جایگزین اول راهنمایی نیست

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای 12 ساله کردن دوره دیپلم گفت: حذف دوره پیش دانشگاهی و ایجاد سیستم 3-3-6 در راستای 12 ساله کردن دوره دیپلم است که بعد از 15 سال تحقیق و بررسی توسط شورای عالی فرهنگی مصوب شده است.



وی با بیان اینکه از سال تحصیلی آینده دوره ششم ابتدایی در مدارس کل کشور تدریس می شود، بیان کرد: برای سال ششم ابتدایی نیروی انسانی تامین و برای معلمان دوره های آموزشی برگزار شده تا با آمادگی کامل طرح تحول آموزش و پرورش را اجرا کنیم.



محمودزاده با اشاره به تغییر تمامی کتابهای درسی دوره راهنمایی در سال تحصیلی 92-91 گفت: کتابهای دوره ششم ابتدایی جدیدالتالیف و بر اساس دانش پنجم توسعه و تقویت اهداف مصوب فعلی خواهد بود.



مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه ششم ابتدایی جایگزین اول راهنمایی نیست، تصریح کرد: برای تکمیل و تقویت اهداف به جا مانده از دوران ابتدایی و اهداف سند ملی آموزش و پرورش، ششم ابتدایی در ساختار آموزش و پرورش قرار می گیرد.