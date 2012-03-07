خنثی شدن توطئه های دشمن در کردستان/ضد انقلاب به شکست خود اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از چند ماه قبل تمام رسانه های کردزبان ضد انقلاب از کلیه ظرفیت های خود برای تحریم انتخابات بهره برداری می کردند، حضور مردم در روز 12 اسفند در سراسر کشور به ویژه در مناطق کردنشین دسیسه های آنها را خنثی کرد.

بعد از فتنه 88 در کشور، شبکه های ماهواره ای و سایت های خبری کرد زبان انقلاب در خارج از مرزهای کشور همراه با رسانه های دولت های غربی از تحریم انتخابات در مناطق کردنشین خبر می دادند و به همین دلیل از حدود یک سال قبل برنامه های خود را آغاز کردند ولی آنچه در عمل دیده شده چیزی خارج از اراده و توان جریان ضد انقلاب کردی بود.

صحبت کردن از تحریم انتخابات در مناطق کردنشین با دعوت از منافقین فراری و خارج نشین کردزبان از جمله حربه های این گروهک ها بود که با برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم این بار نیز آنها به شکست برنامه های خود اعتراف کرده و با منحرف کردن اصل موضوع به دنبال بهانه ای دیگر هستند.

هر چند که با اعلام خبری مبنی بر شرایط نامساعد جوی و عدم حضور مردم در پای صندوق های رای در مناطق کردنشین به ویژه در استان کردستان به دنبال شایعه پراکنی بودند اما حضور قابل توجه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه در مناطق کردنشین به گونه ای بود که از روز شنبه تاکنون رسانه های کردزبان ضد انقلاب نسبت به حماسه روز 12 اسفند گویی بی تفاوت شده اند ویا اینکه در برخی از رسانه هایشان به این شکست اعتراف کردند.

سایت اینترنتی "به یان" که به دو زبان کردی و فارسی مواضع یکی از گروهک های کرد زبان را منتشر می کند از چند روز قبل از انتخابات با انتشار بیانیه های احزاب ضد انقلاب مبنی بر تحریم انتخابات در تلاش و تکاپو بود ولی این سایت خبری روز گذشته با انتشار گزارشی و گفتگو با یکی از فعالان سیاسی در سقز حضور و مشارکت مردم در مناطق کردنشین را بیش از 50 درصد عنوان کرده است.

سایت اینترنتی "رووداو" نیز که همواره به دنبال سیاه نمایی اخبار استان کردستان است، روز چهارشنبه تحیلیلی را مبنی بر مشارکت حداقلی مردم مناطق کردنشین در انتخابات منتشر کرد ولی این سایت روز یکشنبه در گفتگویی با یک فعال اصلاح طلب و کاندیدای دور ششم مجلس از مشارکت حداکثری مردم حوزه انتخابیه سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.

سایت و شبکه تلویزیونی "نوروز" وابسته به گروهک تروریستی پژاک نیز از ماه ها قبل با انتشار بیانیه و اطلاعیه های مردم را به عدم حضور در انتخابات تشویق می کرد ولی وقتی که مشارکت حداکثری مردم به ویژه در مناطق کردنشین به روشنی قابل ملاحظه بود، در گزارشی روز دوشنبه خود خبر تقلب را برای فرار از شکست برنامه های این گروهک مطرح کرده است و البته ادعا کرده که رسانه های داخلی ایران تنها از شعبه های که شلوغ بوده است گزارش و تصویر پخش کرده اند.

در همین حال سایت بی بی سی فارسی نیز از قافله عقب نماند و با انتشار یادداشتی با اذعان به شکست تحریم انتخابات در مناطق کردنشین به ویژه در شهر مهاباد به دلایل و چرایی حضور پرشور مردم در انتخابات 12 اسفند ماه سال جاری پرداخته است.

هر چند که از سال قبل تمامی شبکه های تلویزیونی وابسته به گروهک های ضد انقلاب موضوع ترحیم انتخابات و سیاه نمایی از وضعیت استان کردستان را دست مایه برنامه های خود قرار داده بودند ولی اکثریت آنها بعد از حضور پرشور مردم روزه سکوت گرفته اند و خیلی بی تفاوت از کنار موضوع گذشتند و البته در این بین شماری از آنها نیز به مشارکت حداکثری و پرشور مردم اعتراف کردند.

شرایط نامناسب جوی در کنار تبلیغات منفی سایت ها و رسانه های ضد انقلاب برای عدم مشارکت مردم مناطق کردنشین در حالی با شکست مواجه شد که مرزداران غیور کرد از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی بسیار سخت تر از این مقطع همواره به دفاع از آرمان های نظام و انقلاب شهره بوده اند.

اعتراف به شکست برنامه های گروهک های ضد انقلاب در تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه دیگر توطئه های خنثی شده آنها در حالی همچنان ادامه دارد که خود سران این گروهک ها به این نتیجه رسیده اند که دیگر هیچ گونه جایگاهی در میان مردم ندارند و حضور مردم در انتخابات روز 12 اسفند ماه بار دیگر این مهم را به عینه به اثبات رساند.