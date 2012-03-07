نظام سوریه همچنان قدرتمند است / برای تقویت گروههای مسلح تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های الجزیره و العربیه در اقدامی هماهنگ به پخش مستقیم اظهارات ضد سوری وزیر دفاع آمریکا و دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور پرداختند.



لئون پانتا که شکست طرحهای ضد سوری و مقاومت نظام سوریه در مقابل حجم سنگین فشارها و تحریمها، وی را عصبانی کرده است، مدعی شد : نظام سوریه مشروعیت خود را از دست داده است و واشنگتن تلاشهای بین المللی برای کناره گیری اسد را رهبری می کند.



وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی جنگ افروزانه گفت : واشنگتن با شرکای خود گزینه نظامی در سوریه را در صورتی که لازم باشد، بررسی می کند.



پانتا با نادیده گرفتن حمایت آشکار کشورش از رژیمهای آل خلیفه و آل سعود در سرکوب ملتهای خود در اظهاراتی فریبکارانه ادعا کرد آمریکا مخالف سرکوب ملتها در جهان است.



وی ادعا کرد اسد تمام فرصتها را نادیده گرفته و به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرده و هرگونه توافقی برای حل بحران از بین برده است.



پانتا گفت برای افزایش انزوای اقتصادی و سیاسی نظام سوریه و صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت تلاش می کنیم.



وی همچنین از مخالفان سوری درخواست کرد با یکدیگر متحد شوند و اختلاف را کنار بگذارند.



وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد از ملت سوریه با تمام شیوه ها حتی گزینه نظامی در صورت لزوم، حمایت می کنیم.



وی مدعی شد بهترین راهکار برای بحران سوریه، انتقال مسالمت آمیز قدرت بر اساس طرح اعراب است.



پانتا اعتراف کرد آمریکا برای تقویت بیشتر گروههای مخالف سوری تلاش می کند.



وزیر دفاع آمریکا در عین حال اذعان کرد وضعیت سوریه کاملا با لیبی فرق می کند و هر گونه تحرک نظامی یکجانبه علیه سوریه، اشتباه بزرگی خواهد بود.



وی در عین حال اذعان کرد نگرانی هایی از وقوع جنگ داخلی در سوریه در صورت دخالت نظامی خارجی وجود دارد.



پانتا با طرح ادعای جدا شدن برخی سربازان از ارتش در عین حال اعتراف کرد: نظام سوریه(با وجود موج سنگین فشارها و تحریمها) همچنان محکم و منسجم باقی مانده و ارتش قدرتمند خود را حفظ کرده است.