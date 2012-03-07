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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

آهنگر اعلام کرد:

مازندران مرکز تحقیقاتی برتر فرهنگستان علوم پزشکی کشور شد

مازندران مرکز تحقیقاتی برتر فرهنگستان علوم پزشکی کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز تحقیقات و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: عنوان مرکز تحقیقاتی برتر توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به دانشگاه علوم پزشکی مازندران رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آهنگر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز تحقیقات و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 84 موافقت اولیه را دریافت کرد.

وی ادامه داد: ‌این مرکز در مدت چهار سال موفق شد موافقت اصولی و قطعی را اخذ کند.

آهنگر با اشاره به اینکه کارهای تحقیقاتی زیادی در این مرکز انجام شده، تصریح کرد:‌ با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارتباط تنگاتنگ داریم.

وی با بیان اینکه دانشکده داروسازی بستر مناسبی برای فعالیتهای تحقیقاتی علوم پایه است اظهار داشت: تمام تستها در این دانشکده می تواند تبدیل به مقاله شده و در مجله های معتبر به چاپ برسد.

آهنگر با اشاره به اعطای عنوان مرکز تحقیقاتی برتر از سوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور به مرکز تحقیقات و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، گفت: بیش از 100 مرکز تحقیقات دارویی در کشور زیرمجموعه وزارت بهداشت فعال بوده و  کسب این عنوان تحولی برای علوم پزشکی مازندران است.

وی بیان داشت: مرکز تحقیقات و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دلیل شرایط اقلیمی، کار کردن بر روی پوشش گیاهی و کشف گیاهان دارویی و خواص و اثرات آنها را در دستور کار دارد.

آهنگر اظهار داشت: در این مرکز  سنتز داروهای شیمیایی جدید که می توانند در آینده به عنوان ترکیبات دارویی مطرح باشند مورد توجه بوده و فعالیتهای زیادی در شیمی دارویی داشتیم.

مسئول مرکز تحقیقات و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: در شش سالی که این مرکز دایر شده هدف ما غربالگری ترکیبات مختلف بوده و بیش از 50 گونه گیاهی از نظر اثرات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی یادآور شد: ‌هدف ما این است که در سطح ارائه مقاله نبوده و تحقیقات هدفمندی را برای ارائه محصول دارویی جدید در دو سال آینده، دنبال کنیم.

آهنگر با اشاره به تشکیل ستاد تحقیقات گیاهان دارویی در استانداری مازندران گفت: امیدواریم بتوانیم برخی از گیاهان دارویی را در استان به محصول تبدیل کنیم که این حرکت شروع شده است.

وی با بیان اینکه بنا داریم از فاز غربالگری خارج شده و مطالعات گسترده تر انجام دهیم، افزود: به ترکیباتی از اثرات دارویی به ویژه در زمینه داروی ضد تشنج برسیم که در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است.

کد مطلب 1554616

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