محسن مسعودیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 495 پایگاه احسان و نیکوکاری از امروز تا 19 اسفندماه در تمام شهرستانهای استان کمکهای نقدی و جنسی افراد خیر را جمع آوری می کنند.

وی گفت: در تمام مدارس سیستان و بلوچستان نیز پایگاه های احسان و نیکوکاری برای جمع آوری کمکهای دانش آموزان و اقشار فرهنگی مستقر شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان افزود: دانش آموزان در مراسم جشن نیکوکاری با دادن کمک‌های نقدی و غیر نقدی در سنت حسنه ای که از سوی ائمه معصومین مورد تاکید قرار گرفته، شرکت می ‌کنند.

مسعودیان راد بیان داشت: جشن نیکوکاری یک سنت و فریضه الهی است که فضا را برای مشارکت مردم مهیا می کند.

وی گفت: اکنون نگاه نیازمندان جامعه منتظر دستهای پر مهر و محبت مردم است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان افزود: سال گذشته مردم نوع دوست استان حدود چهار میلیارد و 650 میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی به جشن احسان و نیکوکاری اهدا کردند.