بیشتر مصدومان چهارشنبه سوری 20 سال است

به گرارش خبرنگار مهر، فرزاد بزرگی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال 88 در چهارشنبه آخر سال، 29 مصدوم در استان داشتیم.

وی با بیان اینکه از این تعداد، پنج مورد بستری و یک مورد اعزام به تهران بود و مابقی در اورژانس مداوا شدند، افزود: بیشترین میزان مصدومیت مربوط به دست، پا، صورت و چشم است.

بزرگی با اشاره به اینکه سال گذشته 39 نفر در چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند که سه مورد بستری بود، گفت: در سالهای اخیر، خطرات و آسیب های عمیق و جراحات با اطلاع رسانی رسانه ها، کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در کشف و جمع آوری مواد محترقه تاثیر بسزایی در کاهش آسیب ها داشته، ادامه داد: آموزش هایی از طریق رسانه ها به مردم داده شده که در کاهش آسیب ها موثر بوده است.

بزرگی با اشاره به اینکه برخی ضایعات سوزاننده هستند که سوختگی ایجاد می کنند، افزود: برخی ضایعات انفجاری هستند که سبب قطع عضو و یا ضایعاتی در چشم می شوند.

وی بیان داشت: ‌اطلاع رسانی و فرهنگ سازی سبب شده تا خانواده ها فرزندان خود را از این محیط ها دور نگه دارند.

بزرگی با بیان اینکه سال گذشته دو مورد ضایعه چشمی داشتیم گفت: یک مورد اعزام به تهران بود و یک مورد منجر به پیوند قرنیه شد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در گروه سنی 20 تا 40 سال بوده و 50 درصد مصدومان را به خود اختصاص می دهند، یادآور شد: گروه 10 تا 20 سال با 35 درصد آسیب در ردیف دوم مصدومیت قرار دارند.

بزرگی با بیان اینکه مصدومان بالای 40 سال بسیار کم هستند، افزود:‌چنانچه این افراد مصدوم شوند یا عابر پیاده هستند و یا از تماشاچیان این حوادث که مصدوم می شوند.

وی با اشاره به اینکه برای چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل هستیم، گفت:‌در مناطقی که ممکن است این مراسم انجام شود آمبولانس مستقر می کنیم تا به منطقه ای که ممکن است در آسیب قرار داشته باشد دسترسی داشته باشیم.

بزرگی با بیان اینکه در اورژانس نیروی اضافه مستقر می کنیم، ادامه داد: کودکان را از محل های خطر دورنگه دارند چرا که اغلب کسانی که صدمه می بینند کودک هستند.

رئیس مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی مازندران با اشاره بهتر است کودکان در کنار پنجره نایستند، تصریح کرد:‌ چرا که انفجار ترقه سبب شکسته شدن شیشه و آسیب به کودکان می شود.