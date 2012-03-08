به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره سوئدی میلان اعتراف کرد در طول دیدار مقابل آرسنال ترس دریافت گل چهارم و حذف از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در وجودش ایجاد شده است.

آرسنال که دیدار رفت را در سن سیرو با نتیجه 4 بر صفر واگذار کرده بود در دیدار برگشت شب گذشته با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید و تا یک قدم حذف میلان پیش رفت اما در نهایت موفق نشد.

ابراهیموویچ بعد از این بازی در گفتگو با خبرنگاران گفت: خیلی خوشحالم که توانستیم به دور بعدی راه پیدا کنیم. هر بار که آرسنال حمله می‌کرد با خودم می‌گفتم اگر گل چهارم را بزنند چه می‌شود؟!

وی در خاتمه تصریح کرد: بین دو نیمه "آلگری" گفت خونسرد باشیم. تمام بازیکنان تلاش می‌کردند روحیه دیگری را بالا ببرند اما این کار وقتی 3 بر صفر عقب بودیم کار آسانی نبود. باید از اشتباهات این بازی درس بگیریم.