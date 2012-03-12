آلبوم سپهرخوانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم که حاصل سه سال تمرین و تلاش گروه «سپهر» است سوییتی از ۱۸ تصنیفِ متوالی که از یک مقامِ خاص شروع می‌شود و به‌تدریج و با مایه‌گردانی‌های متعددِ به مایه اولیه موسیقی بازمی گردد،گنجانده شده است.

احمد رضاخواه نوازنده سنتورو سرپرست گروه سپهر در باره این اثر گفت: این کار مربوط به اجرایی می شود که در جشنواره مقام آذربایجان در باکو، برگزار شد و به طور مشترک با یک گروه آذربایجانی مقام نخست را کسب کرد. این جشنواره بین کشور های شرقی که سیستم موسیقی مدال دارند برگزار می شود و این در واقع دومین جشنواره موسیقی مقام بود که در بخش رقابتی آن 16 گروه از کشور های آذربایجان، ایران، چین، ترکیه، کویت، هند، مراکش و اردن شرکت داشتند.



رضاخواه افزود: این اثر یک قطعه ضربی در حدود 37 دقیقه است که از بخش های مختلف و به هم پیوسته تشکیل شده است. قطعات به صورت ریتمیک به همراه کلام است و در قسمت هایی سلوهای آوازی با تکنوازی داریم. در بخش هایی هم گروه نوازی داریم که در نت های مختلف موسیقی از ابوعطا شروع می شود و به بیات ترک می رود، سپس از افشاری به اصفهان و بعد چهارگاه، شور، دشتی، نوا و سپس فرود می کند به سمت دستگاه شور؛ سعی کردیم این مدور بودن موسیقی ایران را در آن نشان دهیم.



در این آلبوم بهاره فیاضی (تار)، احمد رضاخواه (سنتور)، آساره شکارچی (کمانچه)، فرید خردمند (تمبک، دایره و دایره زنگی)، نجمه صغیر (عود) و احسان عابدی (نی) نواخته اند.







