قومیتهای مختلف در البرز لزوم فعالیت کانونهای فرهنگی مساجد را بیشتر می کند

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولین گردهمایی مدیران و رابطان فرهنگی مساجد استان البرز اظهار داشت: همزمان با سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد، در استان البرز نیز این آیین با حضور حجت الاسلام حمیدرضا ارباب حسینی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در ساوجبلاغ برگزار شد.

وی با اشاره به وجود قومیتهای مختلف در استان البرز گفت: لازم است کانونهای فرهنگی و هنری در همه مساجد استان البرز فعال باشند و در ارائه خدمات به مراجعان بکوشند.

آشنا وظیفه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را آشنایی نسل جوان با ارزشهای دینی و قرآنی برشمرد و افزود: باید از این طریق نسل نوجوان و جوان را با آموزههای دینی آشنا و تفکر خود اتکایی و استکبارستیزی را در آنها تقویت کرد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز همچنین خواستار همکاری کانونهای فرهنگی مساجد با مدیران و مجموعه های کانونهای فرهنگی در استان به منظور گسترش و ترویج فرهنگ دینی و قرآنی شد.



آشنا یادآور شد: در این مراسم همچنین از 20 فعال برتر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد غرب استان البرز تجلیل شد.



وی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را تکمیل کننده فعالیتهای فرهنگی مساجد برشمرد و هدف از برگزاری این آیین را ارزیابی تحقق شعار جهاد اقتصادی عنوان کرد.