واشنگتن تايمز: عنان بايد درباره رسوايي برنامه نفت در برابر غذا پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، گزارش موقتي 219 صفحه اي درباره برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل پنجشنبه شب از سوي گروه مستقل بررسي مسائل مربوط به اين برنامه منتشر شد. اما اين گزارش هم اتهام ديگري به منابع سازمان ملل وارد كرده است.

واشنگتن تايمز نوشت: ازيك جهت، زمان انتشار اين گزارش كه بازهم از ناتواني سازمان ملل پرده برداشت، بسيار خوب بود زيرا در ارتباط با اين برنامه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل، برخي اعضاي اين سازمان و نمايندگان دموكرات كنگره آمريكا در هفته هاي اخير مانور قابل توجهي داده بودند تا به زعم خودشان اعتبار و شهرت سازمان ملل را كه با رسوايي برنامه نفت در برابر غذا به افتضاح كشيده شده، حفظ كنند.

يكي از اصلي ترين استدلال هاي افراد و مراجع مذكور اين است كه دست كاري برنامه نفت در برابر غذا چندان مهم نيست زيرا اين هم يكي از راههايي بوده است كه صدام حسين با استفاده از آن به نقض تحريم هاي بين المللي عراق پرداخته است و دليل ديگر اين است كه منابع و قانون گذاران آمريكايي اجازه ندارند كه از دبير كل سازمان ملل سوال كنند و يا برنامه هاي مديريتي وي را باز بيني نمايند.

واشنگتن تايمز در ادامه با زير سوال بردن حمايتهاي مقامات آمريكايي از عنان بر اين عقيده است كه دموكرات ها اعتقاد دارند كه براي اين موضوع نمي توان عنان را مقصر دانست زيرا عنان در سال 1997 دبير كل سازمان ملل شد و اين رسوايي از سال ها قبل آغاز شده بود.

اما روزنامه آمريكايي واشنگتن تايمز موضع گيري دموكرات ها را مورد انتقاد قرار داده است و نوشت: عنان به عنوان بالاترين مقام سازمان ملل مسئول ايجاد اين رسوايي است و بايد پاسخگو باشد.