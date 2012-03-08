مدیران جدید لیگ را به موقع به پایان برسانند/ امیدوار به شکست شهرداری هستیم

فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تاثیر تغییرات در مدیریت لیگ برتر مسابقات باشگاهی ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم مدیران جدید توجه ویژ‌ه‌تری به برنامه‌ریزی لیگ داشته و هر روز آن را تغییر ندهند. اگر قرار است مسابقات هر چهار روز یکبار انجام شود، اختلالی در این برنامه ایجاد نشده و با اجرای برنامه‌های فعلی کاری کنند مسابقات در زمان مقرر به پایان برسد.

وی در مورد پایان همکاری عزیزالله محمدی در سازمان لیگ برتر اظهار داشت: ایشان زحمت خود را در این مدت کشید و نسبتا برنامه‌ریزی خوبی برای مسابقات داشت، گرچه این برنامه‌ها به خاطر بازی‌های تیم ملی یا مسائل دیگر تغییر می‌کرد. قطعا ایشان هرکجا باشند فوتبالی‌ها از تجربیاتش استفاده می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در مورد دیدار این تیم برابر شهرداری تبریز هم خاطرنشان کرد: برتری در این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم در این بازی خانگی به پیروزی و سه امتیاز حساس آن دست یابیم و جایگاه‌مان را در جدول لیگ ارتقا دهیم.

پورغلامی در پایان گفت: ملوان شروع خوبی در نیم فصل دوم لیگ داشت و امیدواریم بتوانیم پس از این تعطیلات هم استارت مناسبی داشته باشیم و با کسب نتایج مدنظرمان، در پایان مسابقات به جایگاهی تک رقمی در جدول لیگ برتر برسیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و شهرداری تبریز از هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی انزلی برگزار خواهد شد.