ایجاد 37 هزار شغل/ آماده سازی 18 هزار واحد مسکن مهر در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم از ایجاد 37 هزار و 500 شغل طی سال جاری در استان خبر داد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه شورای اشتغال استان قم در سخنانی اظهار داشت: تعهد استان قم برای ایجاد اشتغال در سال جاری حدود 35 هزار شغل بود که با همت و تلاش همه مسئولان و دستگاه های اجرایی، تاکنون بیش از 37 هزار شغل در استان ایجاد شده است.



استاندار قم بر ضرورت راستی آزمایی از آمارهای ارائه شده اشتغالزایی تاکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی باید پس از تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد شغل، روند اجرای طرح اشتغالزایی را مورد بررسی و پیگیری قرار داده تا این اعتبارات برای اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری هزینه شود.



بانک در ارائه وام های اشتغالزایی اهتمام بیشتری داشته باشند



وی همچنین عملکرد بانک های عامل در پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزایی، بنگاه های زود بازده و مشاغل خانگی را مورد بررسی قرار داد و گفت: بانک ها باید در جهت ارائه وام های اشتغالزایی به متقاضیان و رفع موانع اعتباری و قانونی، اهتمام بیشتری داشته باشند.



بر پایه این گزارش، در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در راستای اشتغالزایی و تسهیل در فضای کسب و کار در جامعه برخی طرح های اشتغالزایی و بنگاه های زود بازده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.



آماده سازی 18 هزار واحد مسکن مهر در سال آینده



معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به برنامه های مسکن مهر استان، از آماده سازی و تکمیل 18 هزار واحد مسکن مهر استان در سال آینده خبر داد.



جواد دلاوری در نهمین جلسه شورای مسکن استان قم طی سخنانی اظهار داشت: مسکن مهر استان با تلاش و همکاری مجموعه عوامل و دستگاه‌های دست اندرکار از روند خوب و مطلوبی برخوردار است.



وی ضمن قدردانی از تعامل تنگاتنگ بخش‌های مختلف درگیر موضوع، تصریح کرد: این تعامل و همکاری باعث شده تا کار اجرای طرح‌های مسکن مهر با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شده و استان به جایگاه خوبی در سطح ملی دست یابد.



دستگاه ها برای تامین تاسیسات زیربنایی واحدهای مسکن مهر تلاش کنند



معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به این که مقدمات افتتاح چهار هزار واحد مسکن مهر استان فراهم شده است، لزوم تلاش دستگاه ها برای تامین تاسیسات زیربنایی واحدهای مذکور را یاد آور شد و افزود: دستگاه ها با یک عزم جدی تلاش کنند تا بر اساس تعهد صورت گرفته نسبت به تامین و تکمیل تاسیسات زیر بنایی شبکه های داخلی سایت ها و واحدهای در شرف بهره برداری اقدام کنند.



دلاوری با بیان این که سال آینده 18 هزار واحد مسکن مهر استان آماده بهره برداری می شود، گفت: برنامه ریزی دستگاه ها به گونه ای باشد که همزمان با افتتاح، تمامی خدمات زیربنایی و انشعابات ضروری از جمله آب، برق، گاز و تلفن واحدها نیز انجام شده باشند.



بر پایه این گزارش، در نهمین جلسه شورای مسکن استان، که به بررسی روند پیشرفت مسکن مهر استان اختصاص داشت، دستگاه های مسئول گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مربوطه ارائه دادند.



استاندار قم از شهرک مهدیه و توانیر بازدید می‌کند



استاندار قم با حضور در محلات شهرک مهدیه و توانیر قم، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مناطق قرار خواهد گرفت.



حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در راستای بازدید از محلات محروم و کمتر توسعه یافته شهر قم، به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی از محلات شهرک مهدیه و توانیر واقع در منطقه سه شهر قم بازدید می کند.



بر اساس این گزارش، بازدید از پروژه‌های عمرانی، بررسی مسائل و مشکلات، حضور در مسجد محل و دیدار چهره به چهره با اهالی از مهم ترین برنامه های بازدید استاندار قم از این دو محل خواهد بود.



همچنین دیدار با خانواده های معظم شاهد و ایثارگر محلات یاد شده و اعزام هیئت هایی به نمایندگی از طرف استاندار و به سرپرستی معاونان وی و مدیران ارشد استان برای سرکشی و تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران، دیگر برنامه این بازدید را تشکیل می دهد.



لازم به ذکر است، استاندار قم در دو سال گذشته در کنار انجام سفرها به بخش‌ها و روستاهای استان، از محلات محروم و کم برخوردار شهر نظیر محلات نوبهار، شهرک های امام حسین(ع) و فاطمیه و محلات شیخ آباد، خاکفرج، وادی السلام و چهار مردان بازدید‌های دوره ای داشته است.

