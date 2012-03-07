به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به برگزاری نخستین دوره پذیرش دانشجو در رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت، اظهار کرد: این رشته با پیگیری‌های دانشکده علوم حدیث و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب وزارت علوم رسیده است و از امسال برای نخستین بار در دانشکده علوم حدیث قم، برگزار می‌شود.



حجت الاسلام حمید احمدی با بیان این که رشته ارتباطات از نیم سال دوم آغاز می شود، افزود: طلاب دارای سطح دو و یا کسانی که دارای مدرک کارشناسی معتبر از مراکز آموزش عالی به همراه مدرک سطح یک حوزه باشند، در این دوره ها حضور دارند.



به شرکت کنندگان در این دوره، مدرک رسمی وزارت علوم اعطا می‌شود



مدیر کل آموزش معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: دانشجویان این دوره به عنوان بورسیه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بوده و در پایان دوره به شرکت‌کنندگان مدرک رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌‌شود.



وی در ادامه بیان داشت: افراد پس از موفقیت در این دوره می‌توانند به عنوان روحانی کاروان یا کارشناس حوزه تبلیغ در سفرهای زیارتی حج و زیارت مشغول فعالیت شوند.



احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که زمان نام نویسی در این دوره تا دی ماه سال جاری به اتمام رسید، یادآور شد: در این دوره 440 نام نویسی کردند که از این میان 45 نفر در مرحله نخست امتیاز لازم را بدست آورند و برای مصاحبه دعوت شدند.



پذیرش 24 نفر در دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت



وی یادآور شد: هم اینک 24 نفر به عنوان پذیرش شدگان نهایی سال تحصیلی خود را در دانشکده علوم حدیث قم آغاز خواهند کرد.



لازم به ذکر است، مراسم افتتاحیه نخستین دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت ویژه طلاب حوزه علمیه با حضور حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی روز پنجشنبه هجدهم اسفندماه از ساعت 10 تا 12 صبح در دانشکده علوم حدیث قم برگزار می شود.

