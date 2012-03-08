تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه هجدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و هشتم مارس سال 2012 میلادی.
- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
گروه "الف":
* پارسه تهران - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه کارگران تهران
* شهرداری اراک - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* گسترش فولاد تبریز - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکای گلستان - سایپای شمال، ساعت 15، ورزشگاه آزادی گرگان
* استیل آذین سمنان - پیام مخابرات فارس، ساعت 15، ورزشگاه تختی سمنان
* شهرداری بندرعباس - صنعت ساری، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گروه ب:
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی برق
* پاس همدان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* نساجی مازندران - تربیت یزد، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* کاوه تهران - گل گهر سیرجان، ساعت 15، ورزشگاه همای تهران
* نیروی زمینی تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه شهدای نزاجا
* استقلال صنعتی خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
* گهر زاگرس دورود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود
- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی امروز به ریاست حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود.
- هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* هپکوی اراک - مس کرمان، ساعت 16، سالن هندبال اراک
* نیروی زمینی - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 16، سالن هندبال تهران
* مردمی کازرون - فولاد نوین اصفهان، ساعت 16، سالن هندبال کازرون
* فولاد اکسین خوزستان - شهرداری زرند کرمان، ساعت 16، سالن هندبال بهبهان
* ذوب آهن اصفهان - ثامن الحجج سبزوار، ساعت 15، سالن هندبال اصفهان
- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر دنبال میشود:
* متالیست خارکیف اوکراین - المپیاکوس یونان
* آتلتیکومادرید اسپانیا - بشیکتاش ترکیه
* توئنته هلند - شالکه آلمان
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - منچسترسیتی انگلیس
* منچستریونایتد انگلیس - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
* آلکمار هلند - اودینزه ایتالیا
* والنسیا اسپانیا - آیندهوون هلند
* استانداردلیژ بلژیک - هانوفر آلمان
نظر شما