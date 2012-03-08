تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه هجدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و هشتم مارس سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه "الف":

* پارسه تهران - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه کارگران تهران

* شهرداری اراک - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* گسترش فولاد تبریز - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز

* اتکای گلستان - سایپای شمال، ساعت 15، ورزشگاه آزادی گرگان

* استیل آذین سمنان - پیام مخابرات فارس، ساعت 15، ورزشگاه تختی سمنان

* شهرداری بندرعباس - صنعت ساری، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

گروه ب:

* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی برق

* پاس همدان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* نساجی مازندران - تربیت یزد، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* کاوه تهران - گل گهر سیرجان، ساعت 15، ورزشگاه همای تهران

* نیروی زمینی تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه شهدای نزاجا

* استقلال صنعتی خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز

* گهر زاگرس دورود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی امروز به ریاست حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‏ای وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* هپکوی اراک - مس کرمان، ساعت 16، سالن هندبال اراک

* نیروی زمینی - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 16، سالن هندبال تهران

* مردمی کازرون - فولاد نوین اصفهان، ساعت 16، سالن هندبال کازرون

* فولاد اکسین خوزستان - شهرداری زرند کرمان، ساعت 16، سالن هندبال بهبهان

* ذوب آهن اصفهان - ثامن الحجج سبزوار، ساعت 15، سالن هندبال اصفهان

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر دنبال می‌شود:

* متالیست خارکیف اوکراین - المپیاکوس یونان

* آتلتیکومادرید اسپانیا - بشیکتاش ترکیه

* توئنته هلند - شالکه آلمان

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - منچسترسیتی انگلیس

* منچستریونایتد انگلیس - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

* آلکمار هلند - اودینزه ایتالیا

* والنسیا اسپانیا - آیندهوون هلند

* استانداردلیژ بلژیک - هانوفر آلمان