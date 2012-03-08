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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و پیگیری دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه هجدهم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و هشتم مارس سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه "الف":
* پارسه تهران - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه کارگران تهران
* شهرداری اراک - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* گسترش فولاد تبریز - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز
* اتکای گلستان - سایپای شمال، ساعت 15، ورزشگاه آزادی گرگان
* استیل آذین سمنان - پیام مخابرات فارس، ساعت 15، ورزشگاه تختی سمنان
* شهرداری بندرعباس - صنعت ساری، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گروه ب:
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی برق
* پاس همدان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* نساجی مازندران - تربیت یزد، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* کاوه تهران - گل گهر سیرجان، ساعت 15، ورزشگاه همای تهران
* نیروی زمینی تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه شهدای نزاجا
* استقلال صنعتی خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
* گهر زاگرس دورود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی دورود

- مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی امروز به ریاست حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‏ای وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* هپکوی اراک - مس کرمان، ساعت 16، سالن هندبال اراک
* نیروی زمینی - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 16، سالن هندبال تهران
* مردمی کازرون - فولاد نوین اصفهان، ساعت 16، سالن هندبال کازرون
* فولاد اکسین خوزستان - شهرداری زرند کرمان، ساعت 16، سالن هندبال بهبهان
* ذوب آهن اصفهان - ثامن الحجج سبزوار، ساعت 15، سالن هندبال اصفهان

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر دنبال می‌شود:
* متالیست خارکیف اوکراین - المپیاکوس یونان
* آتلتیکومادرید اسپانیا - بشیکتاش ترکیه
* توئنته هلند - شالکه آلمان
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - منچسترسیتی انگلیس
* منچستریونایتد انگلیس - آتلتیک بیلبائو اسپانیا 
* آلکمار هلند - اودینزه ایتالیا
* والنسیا اسپانیا - آیندهوون هلند
* استانداردلیژ بلژیک - هانوفر آلمان

کد مطلب 1554655

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