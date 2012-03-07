  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا/

تساوی سپاهان برابر النصر امارات در پایان نیمه اول

تساوی سپاهان برابر النصر امارات در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و النصر امارات با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز چهارشنبه با دیدار تیم های سپاهان و النصر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پیگیری شد که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار که از ساعت 18:30 و در حضور کمتر از 8 هزار تماشاگر برگزار شد تیم سپاهان در نیمه اول حملات زیادی را روی دروازه مهمان اماراتی خود انجام داد اما در زدن ضربات آخر ناموفق بود و نتوانست دروازه این تیم را بازکند. النصری ها هم هر چند صاحب موقعیت هایی بودند اما برتری با تیم سپاهان بود.

کد مطلب 1554658

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها