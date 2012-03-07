تساوی سپاهان برابر النصر امارات در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز چهارشنبه با دیدار تیم های سپاهان و النصر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان پیگیری شد که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار که از ساعت 18:30 و در حضور کمتر از 8 هزار تماشاگر برگزار شد تیم سپاهان در نیمه اول حملات زیادی را روی دروازه مهمان اماراتی خود انجام داد اما در زدن ضربات آخر ناموفق بود و نتوانست دروازه این تیم را بازکند. النصری ها هم هر چند صاحب موقعیت هایی بودند اما برتری با تیم سپاهان بود.