به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "فلسفه معاصر ایران" اثر دکتر رضا داوری اردکانی، با حضور مؤلف و دکتر دینانی و دکتر مصلح روز چهارشنبه 17 اسفندماه در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه دانشگاه تهران در این مراسم با اشاره به اینکه کلام نردبان آسمان است گفت: اگر بخواهید به آسمان بروید نیاز به نردبان است. منظور از آسمان فضای بالای جغرافیایی نیست. اصلاً آسمان بالا نیست. چرا که یمین و یسار و بالا و پائین اموری قراردادی هستند.

وی افزود: لذا دنبال بالایی هستیم که قراردادی نباشد و با تغییر نگاه تغییر نکند. چنین بالایی وجود دارد. اگر چنین بالای مطلقی وجود نداشته باشد دیگر بالاهای نسبی نیز بی معنا خواهد شد.

وی تصریح کرد: این "بالا" جهات شش گانه نیست. این بالا، بالایی است که با کلام می توان به آن رسید. "سخن" انسان را بالا می برد. با آسمان که بالاست فقط و فقط با نردبان سخن می توان رسید. حال این سؤال مطرح است که آیا سخن یعنی وراجی!

استاد فلسفه دانشگاه تهران یادآور شد: انسانهایی هستند که وقتی یک جمله می گویند سخن آنها بر مبانی عقلانی لایتناهی و جهانشمول استوار است. ممکن است آدمی حرفهای گنده هم بزند اما وراجی باشد. سخنی که نردبان است مبتنی بر مبانی عقلانی است. این زبان یک فیلسوف واقعی است. باید توجه داشت که فیلسوف و متفکر واقعی با اصطلاح شناس متفاوت است.

وی تأکید کرد: شاعر اگر درست باشد شعرش جاودانه است. زبان علم، زبان رسیدن به آن آسمان بالا نیست. زبان شعر و فلسفه، نردبان آسمان معرفت است. متخصص چون در رشته خود، آگاه است و به چیزهای دیگر ناآگاه است در واقع از همان حوزه تخصصی خود نیز ناآگاه است.

وی با اشاره به اینکه خداوند در تورات، انجیل و قرآن می فرماید من آنم که هستم گفت: اگر خدا می خواست مهمترین حرف را بزند همین حرف را می زد. حال سؤال این است که اگر انسان بخواهد حرف بزند چگونه حرف می زند؟ اگر فطرت انسان سخنور باشد می گوید "من آنم که خواهم شد" اگر انسان گفت "من آنم که هستم" حرف مزخرفی زده است. انسان در هر آن در حال شدن و تغییر است.

دینانی یادآور شد: این دو جمله نشان می دهد که خدا تنزل می کند و می آید پائین. باید توجه داشت که اگر خدا از مقام احدیت خود حرف می زد آیا ما می توانستیم او را بشنویم. خدا از طریق آن نردبانی که به آن اشاره شد حرفش را به ما می زند. باید توجه داشت که خدا هر چقدر پائین می آید باز آن بالا پر می شود. او با زبان حضرت ختمی مرتبت و سایر ادیان با ما حرف می زند. اگر آدم بخواهد با خدا حرف بزند باید بالا برود. این زبان صعود، زبان شعر و فلسفه است.

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: اگر شعر و فلسفه در جهان نباشد آن جامعه انسانی نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه عصر کنونی عصری بی سابقه در تاریخ است که مشابهی برای آن نیست گفت: در عصر کنونی، زبان آشفته است و هرج و مرج فکری حاکم است. وراجی در این عصر جای زبان نردبانی را گرفته است. زبان وراجی، زبان افقی است ولی زبان نردبانی عمودی است. وحی زبان نردبانی است. ولی این نردبان پائین آمده و از همین نردبان هم بالا می رود.

وی با اشاره به اینکه امروزه کسی که با زبان نردبانی صحبت کند کم داریم گفت: امروز به زبان فلسفه و شعر درست نیازمندیم که از نان شب برای ما واجب تر است. در حال حاضر فیلسوف و شاعر خوب کم داریم. یکی از فلاسفه امروز ما دکتر داوری است. داوری فیلسوف است و زبان او زبان تفکر است و زبان او به مثابه نردبان است. زبان او مبتنی بر مبانی عمیق است.

دینانی یادآور شد: داوری شاگردان زیادی تربیت کرده و آثار زیادی نوشته است. ایشان پاسدار فلسفه و عقل است.