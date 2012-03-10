تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیستم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و دهم مارس سال 2012 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پالرمو و رم پیگیری می‌‍شود.

- هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

* بایرن مونیخ - هوفنهایم

* مونشن گلادباخ - فرایبورگ

* ولفسبورگ - بایرلورکوزن

* کلن - هرتابرلین

* ماینتس - نورنبرگ

* آگسبورگ - دورتموند

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* رئال سوسیه‌داد - رئال زاراگوزا

* مالاگا - لوانته

* اسپورتینگ گیخون - سویا

* رئال بتیس - رئال مادرید

- هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* بولتون - کوئینز پارک رنجرز

* آستون ویلا - فولهام

* چلسی - استوک سیتی

* ساندرلند - لیورپول

* ولورهمپتون - بلکبرن

* اورتون - تاتنهام