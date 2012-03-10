تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیستم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و دهم مارس سال 2012 میلادی.
- روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پالرمو و رم پیگیری میشود.
- هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
* بایرن مونیخ - هوفنهایم
* مونشن گلادباخ - فرایبورگ
* ولفسبورگ - بایرلورکوزن
* کلن - هرتابرلین
* ماینتس - نورنبرگ
* آگسبورگ - دورتموند
- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* رئال سوسیهداد - رئال زاراگوزا
* مالاگا - لوانته
* اسپورتینگ گیخون - سویا
* رئال بتیس - رئال مادرید
- هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* بولتون - کوئینز پارک رنجرز
* آستون ویلا - فولهام
* چلسی - استوک سیتی
* ساندرلند - لیورپول
* ولورهمپتون - بلکبرن
* اورتون - تاتنهام
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