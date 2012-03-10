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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۳۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌ورزشی: پیگیری دیدارهای هفته بیست و هفتم فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیستم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هفدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و دهم مارس سال 2012 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 16،  ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پالرمو و رم پیگیری می‌‍شود.

- هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
* بایرن مونیخ - هوفنهایم
* مونشن گلادباخ - فرایبورگ
* ولفسبورگ - بایرلورکوزن
* کلن - هرتابرلین
* ماینتس - نورنبرگ
* آگسبورگ - دورتموند

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* رئال سوسیه‌داد - رئال زاراگوزا
* مالاگا - لوانته
* اسپورتینگ گیخون - سویا
* رئال بتیس - رئال مادرید

- هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* بولتون - کوئینز پارک رنجرز
* آستون ویلا - فولهام
* چلسی - استوک سیتی
* ساندرلند - لیورپول
* ولورهمپتون - بلکبرن
* اورتون - تاتنهام

کد مطلب 1554667

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