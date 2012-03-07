جرقه سیم ها در دفتر انجمن سینمای جوان آتش سوزی تعبیر شده است

مجید اکبر شاهی به خبرنگار مهر گفت:اتصالی برق در یکی از جعبه های فیوز ساختمان انجمن باعث جرقه زدن شده است. همکاران برای اینکه این موضوع خسارتی دربر نداشته باشد به آتش نشانی زنگ زدند که با قطع برق از بیرون ساختمان و رسیدن آتش نشانی همه چیز تمام شده و به خیر گذشته است.

وی افزود:فکر میکنم نباید شنیدن صدای آژیر را همیشه به وقوع یک حادثه بزرگ آتش سوزی ارتباط داد. در صورتی که این اتفاق امروز هیچ خسارتی در بر نداشته است. هم اکنون نیز همکاران در حال تعمیر این جعبه فیوز هستند تا از فردا کارها در دفتر انجمن سینمای جوان ادامه یابد.

اکبرشاهی تاکید کرد:امیدورام با حمایت وزارت ارشاد ساختمانی نو و بهتر در اختیار انجمن سینمای جوان قرار بگیرد تا ما دچار چنین مشکلاتی نشویم.