آمادگی لازم برای هر گونه حمله را داریم/ 12 اسفند تیرخلاص به آمریکا بود

به گزارش خبرنگار مهر امیر احمد پوردستان عصر چهارشنبه در محل ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران حوزه دفاع مقدس با بیان اینکه ارتش در دوران جنگ نقش کلیدی را ایفا می کرد گفت: مسئولیت تمامی مرزهای زمینی کشور بر عهده نیروی زمینی بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیروی زمینی ارتش در مبارزه با قاچاق یا اشرار به سایر نهادهای دیگر تعامل دارد گفت: وضعیت مرزهای کشور حالت انتظامی دارد و قسمتهای بیشتری از مرزهای کشور تحت کنترل نیروی زمینی ارتش است که در برخی مکانها مرزبانی هم در کنار ما فعالیت می کند البته در قسمتهایی از مرز که تحت کنترل نیروی زمینی قرار دارد پاسگاههای مرزبانی زیر نظر ارتش فعالیت می کند و امروزه بیشترین عملیاتهای مرزی ما در خصوص مبارزه با قاچاق است.



نیروی زمینی ارتش نقش به سزایی در دستگیری ریگی ایفا کرد

وی افزود: البته در شمال شرق کشور که شاهد فعالیت گروهکهای ضد انقلاب و تروریست مانند جند الله و پژاک هستیم با سپاه پاسداران تعامل بسیار خوبی برای مبارزه با این گروهکها داریم که با پشتیبانی بالگردی و سایر تعاملات میان سپاه و ارتش توانسته ایم این گروهکها را زمین گیر کنیم و نمونه بارز آن دستگیری ریگی بود که با همکاری اطلاعات و نیروی زمینی ارتش شکل گرفت.

ارتش پاکسازی میادین مین در کشور را همچنان ادامه می دهد/ سال 92 پایان پاکسازی میادین مین ایران

فرمانده نیروی زمینی ارتش در مورد اقدامات نیروی زمینی ارتش در پاکسازی میادین مین در کشور گفت: از 1945 تاکنون هنوز مینهای باقی مانده از جنگ جهانی دوم قربانی می گیرد. همچنین شرایط حاکم بر مناطق آلوده به مین در کشور موجب جابجایی مینها شده است. البته با تشکیل مرکز مین زدایی که زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می کند هزاران هکتار از مناطق آلوده به مین پاکسازی شده است ولی محوریت اصلی کار با نیروی زمینی بوده است و افرادی هم که در همین مراکز مین زدایی و شرکتهای خصوصی هستند از کارشناسان بازنشسته ارتش هستند.

وی افزود: بر اساس آمارها دستکاری مهمات بیشترین تلفات ناشی از انفجار مین بوده است که بیشتر روستائیان و چوپانها بوده اند. البته ما مین یابهایی داریم که تا عمق 10 متری زمین را کاووش می کند و الحمد لله زمینهایی که پاکسازی شده است به هیچ عنوان گزارش انفجار نداشته ایم.



امیر پور دستان اظهار داشت: هر چند مرکز مین زدایی سال 92 را سال اتمام می زدایی و پاکسازی مناطق آلوده به مین عنوان کرده ولی باز نمی توان قاطعانه گفت که دیگر در آن سال مینی وجود نخواهد داشت.

ما آمادگی لازم را برای هر گونه حمله آمریکا خواهیم داشت

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر نشست خبری روز گذشته رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حذف گزینه حمله نظامی به ایران و آمادگی ارتش ایران برای مقابله با تهدیدها گفت: نظامیان همیشه تهدید را شب عملیاتی می دانند و اگر اوباما هم بگوید ما گزینه نظامی برای ایران را مد نظر نداریم باز هم ما آمادگی لازم را برای هر گونه حمله خواهیم داشت.



وی افزود: آمریکا بعد از ناکامی در عراق و همچنین بیداریهای اسلامی در سطح منطقه ناچار شد استراتژی خود را تغییر دهد و در گام اول نیروی خود در عراق را خالی کرده و در کویت و افغانستان مستقر کرد. هدف امریکا با استقرار نیروی های خود در منطقه کنترل مسیر انرژی است. همچنین می خواهد با وضعیتی که برای کشورهای منطقه رخ داده این کشور را برای خود حفظ کند تا از موج بیداری اسلامی در امان بماند.



فرمانده نیروی زمینی ارتش در تحلیل خود از تحرکات آمریکا در منطقه گفت: کنترل چین یکی دیگر از محورهای حضور نظامیان آمریکایی در هند و دیگر کشورها است چرا که چین به عنوان یک قدرت اقتصادی که دارد قدرت نظامی هم پیدا می کند برای آمریکا خطر ساز است.



وی گفت: هرچند دولت آمریکا با تحریم علیه ایران به دنبال جدایی دولت از مردم بود ولی یوم الله 22 بهمن باز هم نقشه آمریکا را نا امید کرد و انتخابات 12 اسفند تیرخلاص بود برای همین است که اوباما می گوید ما گزینه نظامی نداریم و باید صحبت کنیم و الا اگر ملت از نظام جدا بود آنها حمله نظامی را برنامه ریزی می کرد چرا که الان آمریکا در موضع تک علیه ایران قرار دارد. ولی ارتش همیشه آماده است. امام علی (ع) می گوید دشمنی که می گوید دیگر جنگ ندارم خطرناک تر است.

در پایان این نشست از سید هادی کسایی زاده به دلیل گزارشات و اخبار تولیدی مرتبط با دفاع مقدس در خبرگزاری مهر همراه با سایر حبرنگاران توسط فرمانده نیروی زمینی ارتش تقدیر شد.