بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیش‎بینی‏هایی که از دیدار برگشت تیم‏های کاله و پیکان داشت و در گفتگو با رسانه‌ها به آن تاکید کرده بود، اشاره کرد و اظهارداشت: من قبل از این بازی و با وجودیکه دیدار رفت را در آمل واگذار کرده بودیم، گفته بودم که صددرصد برنده بازی هستیم و به همین دلیل جز این منتظر نتیجه دیگری نبودم.

وی تصریح کرد: به بازیکنانم اطمینان دارم و خیلی خوب می‎دانم که توانمندی آنها در چه سطحی است. این موضوع اطمینانم را نسبت به پیروزی دردیدار برگشت تقویت کرد. حالا هم همین احساس و اطمینان را نسبت به دیدار سوم دارم.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل با اشاره به شکست تیمش در گیم دوم دیدار برگشت برابر کاله تاکید کرد: البته توان بازیکنان پیکان قابل انکار نیست. به هر حال وقتی به این مرحله رسیدند، نمی‎خواستند خیلی راحت فرصت صعود به فینال را از دست بدهند. پس طبیعی بود که برای نتیجه گرفتن فشار زیادی به بازیکنان ما وارد کنند بنابراین شکست خوردن کاله در یک گیم غیرطبیعی نبود.

عطایی در مورد ویژگی‎های تیمش در دیدار برگشت برابر پیکان که بر خلاف دیدار رفت منجر به پیروزی آنها شد توضیح داد و یادآور شد: در دیدار رفت بازیکنانم از چگونگی عملکرد پیکان غافلگیر شدند و در طول بازی با وجود پیروزی در دو گیم نتوانستند به اوضاع به هم ریخته خود سر و سامان دهند اما آنها برای دیدار برگشت کاملا مهیا بودند.

وی خاطرنشان کرد: دیدارهای پلی‌آف شرایط خاصی دارد. شاید در مراحل مقدماتی مسابقات برای جبران اشتباه فرصت وجود داشته باشد اما در مرحله پلی‌آف اشتباه کردن یعنی مرگ؛ بازیکنان من برای دیداربرگشت کاملا این موضوع را درک کرده بودند و کاملا آگاهانه بازی کردند.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل با اشاره به دیدار سوم تیمش برابر پیکان که یکشنبه آینده برگزار می‌شود، اظهارداشت: امکان ندارد اشتباهات‌مان در دیدار اول را تکرار کنیم. باید جریان بازی را به نفع خودمان پیش ببریم تا حداقل شرمنده هوادارمان نشویم. آنها برای حمایت از تیم در دیدار دوم سنگ تمام گذاشتند.

بهروزعطایی تاکید کرد: همان طور که نسبت به پیروزی در دیدار برگشت اطمینان داشتم از پیروزی در دیدار سوم هم مطمئنم. به این موضوع شک نکنید.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه گذشته تیم کاله آمل در خانه والیبال تهران با نتیجه 3 بر یک پیکان را شکست داد.