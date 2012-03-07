به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام عباس رضوانی‌ نسب عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این همایش علاوه بر سخنرانی فریدون عباسی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله مقتدایی سخنرانی خواهند کرد.



وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش بیان داشت: این همایش از سوی مرکز مدیریت حوزه‌ های علمیه در راستای تجلیل از مقام والای شهدای هسته‌ ای و با عنوان تجلیل از شهدای جهاد علمی برگزار می شود.



مدیرکل دفتر امور طلاب حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه این همایش شامگاه پنج شنبه برگزار خواهد شد، ادامه داد: در این همایش که طلاب و فضلای حوزه علمیه نیز حضور دارند خانواده‌ های شهیدان احمدی روشن، قشقایی، علی‌ محمدی، رضایی‌ نژاد و شهریاری حضور خواهند داشت و مورد تجلیل قرار می گیرند.



وی اضافه کرد: پدر شهید احمدی‌ روشن به نمایندگی از خانواده‌‌های شهدا در این همایش سخنرانی خواهد کرد.



وی از دیدار خانواده شهیدان هسته‌ای با حضرات آیات صافی و جوادی آملی خبر داد و بیان داشت: نمایشگاه عکسی نیز به همت هنرمندان در قم برپا می‌شود.