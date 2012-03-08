آروین الکتریک پارس ابهر سالیانه 21 هزار تن ظرفیت تولید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد یوسفی در گفتگو با خبرنگاران گفت:این کارخانه جوان ترین و پویا ترین نیرو را دارد و تکنولوژی مورد استفاده در شرکت سیمند کابل ابهر متناسب با تکنولوژی روز جهان است.

مدیر عامل شرکت سمیند کابل ابهر،سرمایه گذاری اولیه این واحد را در سال 86 ، 50 میلیارد ریال یاد کرد و گفت : امروز این سرمایه گذاری به 500 میلیارد ریال رسیده است.

یوسفی تاکید کرد: کارخانه سمیند کابل ابهر منتخب پنجمین جشنواره تولید کننده سال 90 و کار آفرین بخش صنعت در 89 بوده است.

وی افزود :واحد سیمند کابل ابهر تنها واحدی است که جزو واحدهای توانیر است و ایزو 9001 آلمان را دارد لذا در سال گذشته به عنوان واحد نمونه صنعتی و جهاد گر اقتصادی در سال 90 بود لذا سومین واحد این کارخانه در شهرستان زنجان در زمینی به مساحت 200هکتار احداث خواهد شد .

مدیر عامل شرکت سیمند کابل ابهر در ادامه ،افزود: این کارخانه انواع سیم و کابل‌های مخابرات، برق، فشار قوی و فوق فشار قوی در سایزها و استانداردهای مختلف در این شرکت تولید می کند و در حال حاضر 300 قلم سیم و کابل در این شرکت تولید می‌شود.

یوسفی ،مواد اولیه شرکت سیمند کابل را شامل مس و pbc یاد کرد و افزود : این مواد از بازار داخلی تامین می شود که از بازارهای داخلی تامین می‌شود و با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تاثیری در تهیه مواد اولیه و تولیدات این شرکت نداشته است.

وی گفت: هزار قلم سیم تولید می شود و این میزان به هزار قلم افزایش خواهد یافت .

مدیر عامل شرکت سیمند کابل ابهر ، گفت :با توجه به اینکه 300 الی 400 واحد تولید کننده سیم و کابل در کشور وجود دارد که این واحد جزو 20 واحد تولید کننده برتر در کشور است.

یوسفی، ادامه داد: تسهیلاتی که دولت در راستای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به واحدهای صنعتی پرداخت می کند باید همزمان با اجرای این قانون ارائه شود تا واحدهای صنعتی با مشکلات مواجه نشوند.

یوسفی، عدم همکاری دستگاههای اجرایی و مرتبط نبودن قوانین دستگاه‌ها با یکدیگر را از جمله مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: اعمال سلیقه های شخصی در دستگاهها موجب به تعویق افتادن کار ها می شود.