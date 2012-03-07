احمدی نژاد اعضای هئیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حکمی اعضای «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.

متن حکم رییس جمهور به شرح ذیل است:

جناب آقای محمد رضا رحیمی

جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی

جناب آقای دکتر محمد علی حجازی

جناب حجت الاسلام والمسلیمن میر تاج الدینی

جناب آقای مرتضی بختیاری

سرکار خانم دکتر فاطمه بداغی

جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین احمدی شاهرودی

جناب آقای دکتر سید فضل الله موسوی

جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد موسوی

جناب آقای دکتر قاسم شعبانی

جناب آقای احمد علیزاده

سلام علیکم

قانون اساسی ثمره هزاران سال تلاش و فداکاری ملت بزرگ ایران و همه آزادیخواهان و عدالت طلبان است که در پیگیری راه انبیاء الهی و سرآمد آنان پیامبر عظیم الشان اسلام و با راهبری مرد الهی و سترگ حضرت امام خمینی (ره) مدیریت عالی مرحوم آیت الله دکتر بهشتی تنظیم شد و با رای قاطع ملت ایران رسمیت یافت.

نگاه و هدف اصلی قانون اساسی اصلاح امور و ساختن جامعه الگو و تمهید مقدمات استقرار توحید و عدالت و آزادی در سراسر جهان با پرچمداری انسان کامل و ذخیره هستی امام عصر (عج) است. اصول و مبانی، راهبردها و ساختارها بر همین اساس و برای تحقق همین اهداف تدوین گردیده است .

تحقق اهداف و آرمانهای مندرج در قانون اساسی در گروه تاکید و اصرار بر اصول و روح حاکم بر آن است.

حفظ و صیانت از قانون اساسی در حقیقت حفظ همه ارزشها و آرمانها و نظام برآمده از همین قانون است.

نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به استناد اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی ، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب می شوید . اهم وظایف و ماموریت ها به شرح زیر است :

1- نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور

2- پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی و ارائه پیشنهادهای لازم

3- ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و کامل تر اصول قانون اساسی

4- آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها

5- ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه

6- برنامه ریزی و تمهید راهکار لازم برای مشارکت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی

7- فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی

امید است با اتکال به خداوند منان و در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری در انجام امور محوله و تحقق اهداف مورد نظر موفق باشید .

محمود احمدی نژاد