به بهانه جداكردن ميوه اجازه افزايش قيمت آن را نمي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران محمد صلاحي با بيان اين مطلب تاكيد كرد : قيمت ميوه و تره بار در مراكز شهرداري تثبيت شده و بر مبناي عرضه درهم بوده و فروشندگان حق ندارند خارج از قيمت به ثبت رسيده ميوه و تره بار خود را عرضه كنند .

صلاحي اضافه كرد : ما ادعا نداريم كه كيفيت ميوه هاي موجود در بازارهاي روز و ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران عالي است اما اين كيفيت با فعال تر شدن بخش نظارت بر كيفيت سازمان طي دو سه ماهه اخير رو به بهبود است .