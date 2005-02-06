  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۲۰

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران تاكيد كرد :

به بهانه جداكردن ميوه اجازه افزايش قيمت آن را نمي دهيم

مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران گفت : عرضه ميوه در بازارهاي روز و ميادين ميوه و تره بار به صورت درهم بوده و فروشندگان در اين ميادين حق ندارند به بهانه اجازه جدا كردن ميوه به مشتريان ، قيمتها را افزايش دهند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران محمد صلاحي با بيان اين مطلب تاكيد كرد :  قيمت ميوه و تره بار در مراكز شهرداري تثبيت شده  و بر مبناي عرضه درهم بوده و  فروشندگان حق ندارند خارج از قيمت به ثبت رسيده ميوه و تره بار خود را عرضه كنند .

صلاحي اضافه كرد :  ما ادعا نداريم كه كيفيت ميوه هاي موجود در بازارهاي روز و ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران عالي است اما اين كيفيت با فعال تر شدن بخش نظارت بر كيفيت سازمان طي دو سه ماهه اخير رو به بهبود است .

وي با بيان اينكه بايد قيمت ها را در حدي نگه داريم كه امكان خريد براي تمام مردم وجود داشته باشد ، تصريح كرد : بايد به جاي افزايش قيمت ، كيفيت محصولات عرضه شده را بالا ببريم . 

کد مطلب 155468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها