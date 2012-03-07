بارش ها از بعد از ظهر جمعه مجدداً آغاز می شود

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دو روز آینده در غالب مناطق کشوربه جز نوار شمالی روند افزایش نسبی دما خواهیم داشت.

به گفته وی، نقشه های پیش یابی سامانه بارشی را در شمال دریای سیاه نشان می دهد این سامانه با حرکت سریع خود از اوایل روز پنجشنبه بخش های شمالی آذربایجان شرقی و استان های اردبیل، گیلان، مازندران، به تدریج گلستان و خراسان شمالی را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش ابر، وزش باد و بارش در این نواحی خواهد شد.



امیدوار اظهار داشت: این سامانه اواخر پنجشنبه از سمت شمال شرق از کشور خارج می شود ولی از بعد از ظهر جمعه سامانه بارشی دیگری وارد کشور شده و مناطق شمال غرب، دامنه های جنوبی البرز، سواحل شمالی و به تدریج در روز شنبه علاوه بر مناطق فوق شمال شرق را تحت تأثیر قرار داده و ابرناکی، وزش باد و بارش برف و بارن در این نواحی رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه در روز یکشنبه نیز همچنان در مناطق ذکر شده بارش ادامه خواهد داشت تصریح کرد: این سامانه در روز های شنبه و یکشنبه ضمن تشدید بارش در مناطق فوق سبب بارش برف و باران در استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز می شود.