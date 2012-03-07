استقبال کارکنان گاز مازندران از مسابقات قرآنی کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد میریحیی عصر چهارشنبه در حاشیه مرحله مقدماتی پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه یادواره ولایت و امامت ویژه کارکنان و همسران کارکنان گاز مازندران، افزود: قرآن، کتاب هدایت بشر بوده و همه افراد باید به نحوی با قرآن ارتباط داشته باشند مسئولان شرکت ملی گاز تصمیم گرفتند مباحث قرآنی بین کارکنان شرکت و خانواده های آنها ترویج شود تاثیر مثبتی نیز در زندگی آنها داشته باشد.



وی با بیان اینکه کمتر مجموعه ای در مجموعه های سازمانی و اداری کشور با چنین وسعت برنامه قرآنی مشاهده شده است، ادامه داد:مسئولان شرکت ملی گاز ایران با توجه به مسائل فوق الذکر تصمیم گرفتند با برگزاری مسابقات قرآنی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند که امسال شانزدهمین دوره مرحله مقدماتی مسابقات در حال برگزاری است.



میر یحیی در پاسخ به این سئوال که مانوس شدن با قرآن کریم چه تاثیری در تفکر افراد در جامعه خواهد داشت تصریح کرد: مسابقات یک انگیزه بوده و قرآن خود به خود در اخلاق و رفتار افراد تاثیر گذار خواهد بود و این مسابقات ایجاد انگیزه ای خواهد بود برای اینکه افراد به سوی قرآن جذب شده و به هدف نهایی که همان عمل به قرآن است دست یابند که نقطه شروع بسیار خوبی خواهد بود.



نماینده ستاد قرآنی شرکت ملی گاز ایران و ناظر مرحله مقدماتی پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البلاغه یادواره ولایت و امامت ویژه کارکنان و همسران کارکنان گاز مازندران، روند اجرای مسابقات را بسیار مطلوب ارزیابی و اذعان کرد: در حضور در شهرهای مختلف در مسابقات قرآنی ، شرکت گاز مازندران از موفق ترین و منظم ترین مراکزی بوده است که مسابقات قرآنی را به شکل جدی پیگیری می کند.



میریحیی افزود: برنامه های بسیار خوبی با نظم و انسجام بسیار مطلوب در گاز مازندران انجام شد و افرادی که در این مرحله حضور دارند در مرحله سراسری حائز رتبه برتر شوند.



وی در خصوص عملکرد شرکت گاز مازندران در سالهای اخیر در حوزه قرآنی گفت: کمتر استانی را دیدیم که از مسابقات قرآنی استقبال کنند و از این حیث امسال رشد بسیار خوبی را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم که از همه دست اندرکاران برگزاری این مسابقات قدرانی می شود.



میریحیی اظهار داشت: امیدواریم خداوند توفیق عبادت و بندگی خود را از ما نگیرد و بسیار خوشحالیم از اینکه در خدمت قرآن هستیم.