اسلام بهترین بیان را در مبانی حقوق بشر ارایه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ا... آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در دیداربا وزیر دادگستری ترکیه بر گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با ترکیه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با امضای موافقت‌نامه حقوقی و پیگیری آن، معاضدت و همکاری قضایی دو کشور تقویت شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تناقض‌گویی غربی‌ها درباره مسایلی همچون حقوق بشر خواستار افزایش همکاری کشورهای مسلمان در برجسته‌سازی مبانی اصیل حقوق بشری اسلام شد و گفت: اسلام بهترین بیان را در مبانی حقوق بشری آنهم در 1400 سال قبل ارایه کرده و همه مردم و انسانها را در پیشگاه الهی برابر می‌داند و آنچه را که موجب تقرب به حق تعالی است،علم و تقوا دانسته و به کرامت ذاتی همه انسانها ارج می‌گذارد اما کشورهای غربی تمام هدفشان این است که مبانی حقوق بشری و مبانی دمکراسی لیبرالی خود را به مسلمانان تحمیل کنند.

آیت ا... آملی لاریجانی تأکید کرد: غربی‌ها در عمل نیز بدترین اعمال ضد حقوق بشری را علیه کشورها و ملت‌هایی که در مقابل آنان ایستاده‌اند مرتکب می‌شوند و در مقابل، به کشورهایی که همگام آنها هستند اما کوچکترین اصول و مبانی حقوق بشری را رعایت نمی‌کنند کمترین اعتراضی ندارند.

رئیس قوه قضاییه تناقض حرف‌ها و ادعاهای غربی بویژه آمریکا را در نوع برخورد آنان با مسئله بحرین و سوریه یادآور شد و گفت: آمریکا و کشورهای غربی به منظور دستیابی به اهداف خود و به بهانه حقوق بشر و یا سلاح‌های کشتار جمعی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان لشگرکشی کردند و هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشیدند اما در مقابل جنایات ضد بشری در کشورهایی مانند بحرین،یمن و شهر قطیف سکوت کرده‌اند.

در این دیدار سعدا.. ارگین وزیر دادگستری ترکیه با ابراز خرسندی از حضور در ایران و تأکید بر گسترش مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور و تایید بسیاری از سخنان رییس قوه قضاییه گفت:موضع کشور ترکیه در قبال ایران و کشورهای مسلمان دفاع از حق و حقیقت است.

در پایان این دیدار و در حضور رئیس قوه قضاییه موافقت‌نامه حقوقی میان وزیران دادگستری ایران و ترکیه به امضا رسید.