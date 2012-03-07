گلایه غرفه داران از مکان نامناسب نمایشگاه فروش بهاره علی آباد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از روز سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در علی آبادکتول دایر شد.

قدیمی بودن، فرسودگی فضا و نداشتن پوشش های مناسب از جمله مشکلات طرح شده از سوی برخی غرفه داران نمایشگاه فروش بهاره علی آبادکتول است.

در عین حال حسین دیلم کتولی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت علی آباد گفت: این نمایشگاه تا 25 اسفندماه در 60 غرفه در انبارهای تعاون روستایی شهرستان دایر است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه اقلام مختلف خوراکی، پوشاک، البسه، آجیل و مییوه با 15 درصد تخفیف عرضه می شود.

دیلم کتولی عنوان کرد: توزیع مرغ منجمد نیز برای تامین گوشت سفید شب عید در این نمایشگاه عرضه می شود.

طبق آمار هشت نمایشگاه فروش بهاره در گلستان برپا می شود.

