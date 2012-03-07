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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۴۷

گلایه غرفه داران از مکان نامناسب نمایشگاه فروش بهاره علی آباد

گلایه غرفه داران از مکان نامناسب نمایشگاه فروش بهاره علی آباد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش بهاره علی آبادکتول در حالی افتتاح شد که غرفه داران از فضای نامناسب این نمایشگاه که در یک انبار دایر شد، گلایمندند.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از روز سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در علی آبادکتول دایر شد.

قدیمی بودن، فرسودگی فضا و نداشتن پوشش های مناسب از جمله مشکلات طرح شده از سوی برخی غرفه داران نمایشگاه فروش بهاره علی آبادکتول است.

در عین حال حسین دیلم کتولی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت علی آباد گفت: این نمایشگاه تا 25 اسفندماه در 60 غرفه در انبارهای تعاون روستایی شهرستان دایر است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه اقلام مختلف خوراکی، پوشاک، البسه، آجیل و مییوه با 15 درصد تخفیف عرضه می شود.

دیلم کتولی عنوان کرد: توزیع مرغ منجمد نیز برای تامین گوشت سفید شب عید در این نمایشگاه عرضه می شود.

طبق آمار هشت نمایشگاه فروش بهاره در گلستان برپا می شود.
 

کد مطلب 1554688

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