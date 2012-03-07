اتحاد اسفراین مغلوب استقلال گرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، تیم فوتبال اتحاد اسفراین در سومین بازی خود در این مسابقات برابر استقلال گرگان با نتیجه 3 بر صفر مغلوب شد.

نماینده خراسان شمالی با این شکست با 6 امتیاز به رده سوم جدول رده بندی این رقابت ها سقوط کرد.

این تیم با 2 برد پیاپی در 2 بازی نخست و شکست امروز، با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم صالحین سبزوار در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم اتحاد اسفراین پنج شنبه 18 اسفندماه ساعت 10 صبح در ورزشگاه تختی نیشابور برابر صالحین سبزوار به میدان می رود.

رقابت های لیگ فوتبال منطقه ای جوانان کشور با شرکت 63 تیم از سراسر کشور در قالب 9 گروه به میزبانی شهرهای مختلف در حال پیگیری است و تیم اتحاد اسفراین در گروه یک این مسابقات با 6 تیم دیگر در ورزشگاه تختی نیشابور مسابقه می دهد.