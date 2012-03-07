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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

قدوسی در گفتگو با مهر:

مازنیها با حضور در انتخابات پایبندی خود به نظام را نمایش دادند

مازنیها با حضور در انتخابات پایبندی خود به نظام را نمایش دادند

تنکابن - خبرگزاری مهر: امام جمعه تنکابن گفت: مازنیها با حضور پرشور در انتخابات پایبندی خود به نظام را نمایش دادند.

حجت الاسلام محمد قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر 12 اسفند را روزی حماسی برای حضور با نشاط و شاداب ملت بزرگ ایران دانست و گفت: حماسه حضور مردم در انتخابات بسیار چشم گیر، مایه مباهات، افتخار و موجب سربلندی، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

قدوسی با بیان اینکه مردم در طول سه دهه پس از انقلاب ثابت کردند که از هوشمندی و بصیرت لازم برخوردارند و در مواقعی که نیاز به آن ها است، حضوری فعال دارند افزود: انتخابات مجلس نهم از جمله رویدادهای حماسی و سترگی بوده که مردم به رغم تحریک و تبلیغ دشمنان، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب در آن حضور یافتند.

امام جمعه تنکابن با قدردانی از حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس نهم، گفت: این حضور پر شور و بانشاط، موجب شد تا تمامی توطئه‌ها و تبلیغات منفی دشمنان علیه نظام خنثی شود.

وی با اعلام اینکه مازندران همواره با حضور به موقع و آگاهانه خود در عرصه های انقلاب، دلبستگی و پایبندی خود به نظام وآرمان های امام (ره) و فرامین مقام معظم رهبری را به نمایش گذاشته است، یادآورشد: حضور 75درصدی مردم مازندران در انتخابات مجلس نهم نیز نشانگر هوشمندی و وفاداری آنان به ولایت و نظام است.

قدوسی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس نهم یکی از صحنه های برجسته و نمونه بارز حضور مردم در ادوار انقلاب بوده است، از نحوه برگزاری قانون مند آن در مازندران قدردانی کرد.

وی یادآور شد: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد انتخابات استان و تلاش ستاد های اجرایی و نظارتی انتخابات مجلس نهم در کمال آرامش و امنیت و با کمترین تخلفات برگزار شده است.

کد مطلب 1554700

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