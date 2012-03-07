مازنیها با حضور در انتخابات پایبندی خود به نظام را نمایش دادند

حجت الاسلام محمد قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر 12 اسفند را روزی حماسی برای حضور با نشاط و شاداب ملت بزرگ ایران دانست و گفت: حماسه حضور مردم در انتخابات بسیار چشم گیر، مایه مباهات، افتخار و موجب سربلندی، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.



قدوسی با بیان اینکه مردم در طول سه دهه پس از انقلاب ثابت کردند که از هوشمندی و بصیرت لازم برخوردارند و در مواقعی که نیاز به آن ها است، حضوری فعال دارند افزود: انتخابات مجلس نهم از جمله رویدادهای حماسی و سترگی بوده که مردم به رغم تحریک و تبلیغ دشمنان، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب در آن حضور یافتند.



امام جمعه تنکابن با قدردانی از حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس نهم، گفت: این حضور پر شور و بانشاط، موجب شد تا تمامی توطئه‌ها و تبلیغات منفی دشمنان علیه نظام خنثی شود.



وی با اعلام اینکه مازندران همواره با حضور به موقع و آگاهانه خود در عرصه های انقلاب، دلبستگی و پایبندی خود به نظام وآرمان های امام (ره) و فرامین مقام معظم رهبری را به نمایش گذاشته است، یادآورشد: حضور 75درصدی مردم مازندران در انتخابات مجلس نهم نیز نشانگر هوشمندی و وفاداری آنان به ولایت و نظام است.



قدوسی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس نهم یکی از صحنه های برجسته و نمونه بارز حضور مردم در ادوار انقلاب بوده است، از نحوه برگزاری قانون مند آن در مازندران قدردانی کرد.

وی یادآور شد: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد انتخابات استان و تلاش ستاد های اجرایی و نظارتی انتخابات مجلس نهم در کمال آرامش و امنیت و با کمترین تخلفات برگزار شده است.