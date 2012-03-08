به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور روسای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مدیر حوزه علمیه خواهران تفاهم نامه همکاری میان این دو مرکز به امضا رسید.



مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور با اعلام این خبر، بیان داشت: این تفاهم نامه با هدف همکاری دوجانبه میان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در یک مقدمه، دو ماده و در هشت بند تنظیم و به امضای مدیران دو مجموعه رسیده است.



سید مهدی هاشمی ادامه داد: مشارکت در تولید نرم‌افزار در قالب‌های کتابخانه‌ای، چند رسانه‌ای و تلفن همراه، عرضه ساختارهای مدیریت محتوا در خصوص پایگاه مجلات و کتابخانه‌ها و ارائه مشاوره در شناسایی و اشتراک بانک‌ نرم افزارهای خارجی، از جمله زمینه های همکاری طرفین است.



وی تبادل تجارب پژوهشی، آموزشی و فنی و مشارکت و همکاری در تاسیس بانک اطلاعات نرم افزارهای علوم اسلامی در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور را از جمله بندهای دیگر این تفاهم نامه ذکر کرد و اظهار داشت: مشارکت در تامین نرم افزارهای اسلامی با تسهیلات ویژه برای پژوهشگران و طلاب و تبادل منابع و متون از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.



انعقاد 15 تفاهم نامه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سال جاری



مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور با بیان اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سال جاری 15 تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی و نهادهای مختلف کشور منعقد کرده است، یادآور شد: تبادل نرم‌افزارهای کاربردی، اتوماسیون و مکانیزاسیون متعلق به هر یک از دو مرکز از جمله دیگر بندهای از این تفاهم‌نامه است.



لازم به ذکر است، این تفاهم نامه همکاری میان حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری، رئیس مرکز تحقیقات کامیپوتری علوم اسلامی و حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران به امضا رسید.



جامع ترین نرم افزار کتابخانه ای حج و زیارت تولید شد



مدیر اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری از تولید جامع ترین نرم افزار کتابخانه ای حج و زیارت با عنوان"کتابخانه جامع حج(ویراست2)"خبر داد.



حجت الاسلام روزبه برکت­رضایی با اعلام این خبر، تصریح کرد: هدف از تولید این لوح فشرده زنده نگه داشتن یاد و نام فقیهان و احیای میراث گرانسنگ آنان، ایجاد بستری مناسب برای تحقیق و پژوهش در حوزه دین و به ویژه مباحث مربوط به حج و زیارت بوده است.



وی افزود: دسترسی سریع و آسان به منابع دست اول علمی و تحقیقی، دستیابی به منابع اصیل و عرضه یک جای تالیفات حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت و راه اندازی جامع ترین کتابخانه تخصصی و غنی پیرامون مسائل حج و زیارت از دیگر اهداف تولید این لوح فشرده است.



مدیر اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه این لوح فشرده با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید شده است، ادامه داد: باتوجه به ظرفیت های موجود و خلاء های علمی و پژوهشی در زمینه حج و زیارت اهمیت تولید این لوح بر اهل علم پوشیده نیست.



962 جلد کتاب در نرم افزار جامع حج گنجانده شده است



وی با بیان اینکه در این لوح 962 جلد کتاب با موضوع حج و زیارت قرار گرفته است، یادآور شد: در این لوح فشرده 700 آثار به چاپ رسیده حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، تا شهریور 1390 گردآوری و به جامعه پژوهشی تقدیم شده است.



برکت رضایی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 5 هزار روحانی حج و عمره و 10 هزار روحانی عتبات در شبکه روحانیون حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت مشغول به فعالیت هستند که این نرم افزار امکانات ویژه پژوهشی برای کارگزاران حج و عموم علاقمندان به حوزه حج و زیارت را فراهم آورده است.



وی تصریح کرد: تمایل گسترده مجامع دانشگاهی و زائران فرهیخته به مباحث گوناگون و متنوع حج و زیارت و امکان دسترسی اکثریت آنان به رایانه، همچنین ارائه مباحث اعتقادی و پاسخ به شبهات وهابیت اهمیت این لوح فشرده را در جهان سلام مضاعف می کند.



مدیر پایگاه اطلاع رسانی حج در بخش دیگری از سخنان خود به محتوای پژوهشی و کاربردی این لوح اشاره کرد و گفت: این لوح در ده موضوع"احکام و مناسک، اسرار و معارف، اعتقادات و پاسخ به شبهات، تاریخ مکه و مدینه، سفرنامه و خاطرات، مباحثت اجتماعی و سیاسی حج، عتبات عالیات و سوریه، ادعیه وحدیث، نشریات و مرجع" تولید شده است.



وجود 200 تصویر اماکن مذهبی جهان اسلام در نرم افزار کتابخانه ای حج



وی افزود: ارائه بیش از 60 قطعه فیلم، صوت و 200 قطعه تصویر از اماکن مذهبی جهان اسلام از دیگر محتویات این لوح گرانسنگ است.



برکت­رضایی ادامه داد: در نرم افزار پژوهشی"کتابخانه جامع حج2"، کلیه ابواب فقهی و حدیثی کتب حج فقها و محدثین به تفکیک ارائه شده است.



وی با بیان اینکه فرایند پژوهش و مراحل فنی کتب فقهی و حدیثی این لوح پیش از این توسط مرکز نور در نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) تهیه شده است، یادآور شد: ان شالله عرضه و توزیع این لوح فشرده برای علاقمندان و ایرانیان خارج از کشور در موسم حج امکان پذیر خواهد بود.



شناخت مردم نسبت به کارکردهای کتابخانه های عمومی در جامعه ضعیف است



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم در همایش"نقش کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران در هزاره سوم" که در دانشگاه پیام نور قم برگزار شد، دوره ارتباط انسان با تکنولوژی را به دو دوره تقسیم کرد و اظهار داشت: دوره نخست، دوره ای است که انسان بر صنعت تکنولوژی احاطه دارد و فرهنگ، ارزش ها و اندیشه ها توسط فکر انسان تعریف می شود و صنعت در خدمت انسان است.



علی فریدونی ادامه داد: دوره دوم، دوره ای است که انسان مجبور است از تکنولوژی اطاعت کند و با شکل گیری انقلاب صنعتی رابطه انسان با دانش تکنولوژی تعریف خاصی پیدا می کند و دانش و توانایی محور قدرت می شود و انسان بسیار متاثر از تکنولوژی است و گاهی اختیار نیز از او گرفته می شود.



وی با اشاره به تحولات جامعه اطلاعاتی گفت: با وارد شدن در محیط دیجیتال و انفجار اطلاعات، سرنوشت انسان و همه عرصه های زندگی او تحت تاثیر قرار می گیرد و تنش ها و تعارض هایی را به وجود می آورد.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح ویژگی های جامعه اطلاعاتی ایران، افزود: در جامعه ای که دانش مترادف با عبادت تعریف شده است، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند وضعیت مطالعه، مطلوب نیست.



عدم وجود انسجام فکری برای مطالعه در جامعه



وی ادامه داد: در جامعه ما برای مطالعه انسجام فکری وجود ندارد و ترویج کتاب و کتابخوانی و توسعه کتابخانه ها نیازمند عزم ملی هستند.



فریدونی اظهار داشت: شناخت مردم نسبت به کارکردهای کتابخانه های عمومی در جامعه ضعیف است و حتی بسیاری از افراد، از موضوعات منابع موجود در کتابخانه های عمومی بی اطلاعند.



ارتباطی بین استادان حوزه کتابداری با کتابخانه های عمومی برقرار نیست



وی افزود: یکی دیگر از مشکلات جامعه ما، عدم ارتباط استادان حوزه کتابداری با کتابخانه های عمومی است که امیدواریم این تعامل برقرار شود.

