مسابقات کاراته بودوکای قهرمانی کشور در شهرری پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها صبح و عصر چهارشنبه با حضور ورزشکاران 15 استان کشور و در پنج رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن گلشهر شهرری برگزار شد.

نفرات برتر هر گروه سنی در اوزان مختلف نیز به این ترتیب معرفی شدند:

در گروه سنی خردسالان: علی ایرانشاهی، علی بهرام زاده، پارسا قدیمی، یونس رندی، محمد طاها زرین و سید حسین صالحی؛ در گروه سنی نونهالان: محمد ترابی، محمد وهاب پور، ابوالفضل جیرایی، حسین آذرگون، حسین اسکندری و افشین هندویی و در گروه سنی نوجوانان: عارف سرلک، سینا جوانمرد، میثم بازقندی، محمد مجتبی خضیری، مهرداد پور بشیر، محمد دادرس، محمد پور توانگر، رامین رضایی و محمد خوش قدم مقامهای برتر را به دست آوردند.

در گروه سنی جوانان: اسماعیل عساکره، باقر معصومی، احسان هفتانی، ابراهیم چیلنگری، رسول فتحی، جواد دست نشان و محمد عزیزی و در گروه سنی بزرگسالان نیز سید علی حسینی، میلاد طهماسبی، محمد رحیم زاده و محمد یگانه مقامهای برتر را کسب کردند.