مردم برنده واقعی انتخابات هستند

حجت الاسلام محمود مشایخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور حداکثری و گسترده مردم در انتخابات مجلس حاکی از بصیرت، هوشیاری و شعور سیاسی مردم ایران اسلامی است.



وی با بیان اینکه برنده واقعی انتخابات مردم هستند، بیان داشت: در 12 اسفند بار دیگر عظمت و شکوه ملت ایران اسلامی با حضور مقتدرانه در صحنه بر همه بدخواهان ثابت شد.



امام جمعه نوشهر تصریح کرد: تبلیغات منفی و سوء دشمنان هیچ‌گاه باعث ایجاد شکاف و اختلاف در میان امت ایران نخواهد شد چر اکه مردم در طول سه دهه گذشته با حضور در تمامی صحنه‌ها نشان داده‌اند که پشتیبان این نظام و انقلاب هستند.



مشایخ افزود: مردم مومن و انقلابی ایران، نظام اسلامی را نظامی الهی و ولایت را جانشین امام عصر می دانند و در این راستا شرکت در انتخابات را واجب شرعی محسوب می شوند.



وی نحوه برگزاری انتخابات مجلس نهم در مازندران و حضور مردم در صحنه را کم نظیر ارزیابی کرد و اظهار داشت: علیرغم منطقه ای بودن انتخابات مجلس و وجود رقابت شدید با تدبیر دست اندر کاران اجرایی و نظارتی، انتخابات در استان قانون مند و در کمال آرامش و امنیت برگزار شد.



وی یادآور شد: نمایندگانی که در این انتخابات پیروز می‌شوند باید سعی کنند ضمن حفظ وحدت ادامه دهنده آرمانهای انقلاب و امام راحل(ره) باشند و از ایجاد اختلاف پرهیز کنند و برای اجرای خواسته‌های مشروع مردم تلاش کنند.