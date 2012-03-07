295 پایگاه نیکوکاری در روستاهای خراسان شمالی دایر شد

محمد علی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پنجمین روز از هفته احسان و نیکوکاری 295 پایگاه در روستاهای خراسان شمالی دایر شده است تا روستاییان هدایای نقدی و غیری نقدی خود را برای کمک رسانی به محرومین استان به این پایگاه ها اهدا کنند.

وی افزود: جشن نیکوکاری از امروز 17 اسفنندماه با شعار سیره نبوی ،احسان علوی و جهاد اقتصادی در مدارس استان آغاز شده است.

اکبریانی ادامه داد: در چهارمین روز از هفته احسان و نیکوکاری دانش آموزان خراسان شمالی به استقبال جشن نیکوکاری رفته و در حال حاضر 789 پایگاه در مدارس استان و شهرستان ها آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان هستند.

وی با بیان اینکه کمک های جمع آوری شده در اولین فرصت در بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد گفت : کلیه کمک های جمع آوری شده از مدارس استان با همکاری و هماهنگی آموزش و پرورش و مدیران مدرسه در بین مدارس نیازمند توزیع خواهد شد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی اظهار داشت: از مجموع پایگاه های مستقر در مدارس 128 مورد مربوط به بجنورد، 55 مورد جاجرم،56 مورد شیروان،200 مورد مانه و سملقان،50 مورد فاروج،150 مورد راز و جرگلان،110 مورد اسفراین و40 مورد نیز مربوط به شهرستان گرمه است.