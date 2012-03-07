منتخبان خدمت خالصانه به مردم را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

آیت الله علی معلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، خلق حماسه 12 اسفند را ناشی از بصیرت و شعور سیاسی مردم بزرگ ایران اسلامی دانست و ابراز داشت: منتخبان مردم باید با حرکت در سایه سار ولایت، خدمت خالصانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهند.



وی افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات از پایبندی مردم به نظام و رهبری حکایت می‌ کند.



امام جمعه قائم شهر گفت: به رغم همه گزافه گویی‌ های دشمنان نظام، مردم ایران با حضور گسترده خود در همه صحنه‌های انقلاب نشان داده‌اند که پشت سر رهبری مدافع نظام و انقلاب خود هستند.



وی ادامه داد: این انتخابات همچون دیگر انتخابات سبب سرافرازی ملت ایران و سرافکند گی دشمنان جمهوری اسلامی شد که چندی است با همه امکانات خود سعی در کمرنگ کردن حضور مردم داشتند.



نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، مدیریت ستاد انتخابات استان را در راستای برگزاری قانون مند انتخابات در مازندران مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ستادهای شهرستان با هدایت و حمایت ستاد استان از هماهنگی مناسبی برخوردار بودند.



امام جمعه قائم شهر بیان داشت: بی طرفی ستادهای اجرایی انتخابات به نحو ارزنده ای در جلب اعتماد مردم و تقویت و ارتقا مشارکت و حضور آنان نقش داشته است.