نمایشگاه فروش بهاره از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه فروش بهاره گرگان افزود: تنظیم بازار کالا و خدمات به عنوان یکی از مهمترین سیاست های اجرایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مردم است.

رئیس سازمان با اعلام اینکه در نمایشگاه امسال گرگان 253 غرفه در فضایی به مساحت هفت هزار متر مربع برگزار شده است، گفت: فروش اقلام اولویت دار و مورد نیاز مردم مانند آجیل و خشکبار، شکلات و شیرینی، مواد غذایی و پروتئینی، کیف و کفش، البسه و پوشاک و سایر اقلامی که مورد نیاز همشهریان عزیز در پایان سال قرار می گیرد از جمله محصولات عرضه شده در این نمایشگاه است.

فخر موحدی با اعلام عرضه کالاهای غرفه داران با 10 تا 20 درصد تخفیف، عنوان کرد: مردم همه ساله استقبال خوب و گسترده ای از اینگونه نمایشگاهها بعمل می آورند لذا امسال هم طبق سنوات قبل در سطح هشت شهرستان استان گلستان شامل گرگان، گنبدکاووس، کلاله، آزادشهر، علی آبادکتول، بندرگز، کردکوی و مینودشت، مشابه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: بازرسین سازمان و مجمع امور صنفی در این نمایشگاه مستقرند و بر قیمت کالاها و اجناس عرضه شده و بر سایر تخلفات احتمالی رسیدگی و نظارت خواهند کرد.

نمایشگاه فروش بهاره شهرستان گرگان از پانزدهم لغایت بیست و چهارم اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی فعالیت خواهد داشت و مردم می توانند صبح ها از ساعت 9 الی 13 و عصرها از ساعت 16 الی 21 از این نمایشگاه بازدید کنند.